ВСК стал официальным страховщиком Клубного Мундиалито — турнира по пляжному футболу

В начале розыгрыша команды будут поделены на две группы. «Локомотив» сыграет против «Леванте», «Насьоналя» и «Васко да Гамы». «Спартак» встретится с «Динамо-Минском», «Токио Верди» и «Брагой». Эти матчи пройдут с 27 по 29 октября. Решающие игры запланированы на 30-е число. Победители групп поспорят между собой за титул в финале соревнования. Команды, занявшие вторые места в группах, разыграют бронзовые медали. Также в этот вечер пройдут поединки за пятое и седьмое места.