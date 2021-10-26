За всеми жителями, покидающими Ростовскую область, объявили слежку с середины октября

Напомним, что в области ужесточили коронавирусные ограничения, из-за чего у людей появляются вопросы. Тем, кто покидает регион более чем на 72 часа необходимо сделать ПЦР-тест при возвращении. А до получения результатов нужно находиться на самоизоляции.