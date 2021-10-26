За всеми жителями, покидающими Ростовскую область, объявили слежку с середины октября

Напомним, что в области ужесточили коронавирусные ограничения, из-за чего у людей появляются вопросы. Тем, кто покидает регион более чем на 72 часа необходимо сделать ПЦР-тест при возвращении. А до получения результатов нужно находиться на самоизоляции.
«Соблюдение этой нормы — это обязанность гражданина. Есть широкий механизм контроля, главную роль в котором играют муниципальные штабы», — прокомментировали в правительстве региона.
Отмечается, что именно они оперируют информацией о прибытии и убытии жителей.
Жители Донбасса переживают, что их просто не пустят в донской регион. Власти объяснили, что для них действуют правила, введенные Роспотребнадзором.
«Для кратковременного въезда и выезда не нужны никакие документы. При сроках поездки более трех суток, то нужен ПЦР или сертификат о прививке», — сказано в сообщении.