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За всеми жителями, покидающими Ростовскую область, объявили слежку с середины октября

26 октября 2021, 11:38
Фото: dan-news.info
В Ростовской области будут отслеживать граждан, которые отсутствовали более 72 часов и возвращаются обратно, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в области ужесточили коронавирусные ограничения, из-за чего у людей появляются вопросы. Тем, кто покидает регион более чем на 72 часа необходимо сделать ПЦР-тест при возвращении. А до получения результатов нужно находиться на самоизоляции.

«Соблюдение этой нормы — это обязанность гражданина. Есть широкий механизм контроля, главную роль в котором играют муниципальные штабы», — прокомментировали в правительстве региона.

Отмечается, что именно они оперируют информацией о прибытии и убытии жителей.

Жители Донбасса переживают, что их просто не пустят в донской регион. Власти объяснили, что для них действуют правила, введенные Роспотребнадзором.

«Для кратковременного въезда и выезда не нужны никакие документы. При сроках поездки более трех суток, то нужен ПЦР или сертификат о прививке», — сказано в сообщении.

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