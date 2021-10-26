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Жители ДНР спасаются от обстрелов у границы с Ростовской областью

26 октября 2021, 16:24
Фото: Pixabay.com
Многие жители поселка Тельманово, находящегося в ДНР, покидают зону боевых действий и направляются в сторону границы с Ростовской областью, об этом рассказал портал «Новороссия».

Telegram-канал «Донбасс решает», на который ссылается издание, опубликовал данные о добровольной эвакуации жителей Тельманово, которые забирают свои семьи и переезжают в сторону границы с Ростовской областью, спасаясь из зоны военных действий.

При этом в издании уточняют, что эвакуация — неофициальная, и люди по своей воле покидают Тельманово из страха, что боевые действия возобновятся.

«У кого есть родственники, те едут в села ближе к России. Мы ведь рядом совсем, по полям можно перейти», — прокомментировала ситуацию одна из жителей Тельманово.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Украины применили запрещенное оружие при атаке двух поселков ЛНР.

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