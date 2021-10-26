Жители Ростовской области смогут принять участие в «Культурном марафоне»

Напомним, что первый «Культурный марафон» состоялся в 2019 году, тогда его посвятили миру современной культуры, а в проекте участвовало 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В прошлом, 2020 году, количество заинтересованных в этой акции школьников выросло до 860 тысяч, и 28 тысяч преподавателей. В 2020 году темой года стала культура народов России.