Жители Ростовской области смогут принять участие в «Культурном марафоне»

В России 125 лет назад впервые состоялся киносеанс, в этом году именно к этой дате и приурочили ежегодную акцию «Культурный марафон», которая стартует уже 8 ноября и продлиться до 10 декабря.
К участию приглашают учеников школ, им предлагается пройти онлайн-тест и стать ближе к искусству, изучаемому в школе. Задания смогут помочь не только понять как устроено кино, но и расскажут, как именно создателям кино, удается управлять эмоциями зрителя и какие приемы для этого использованы. Сообщается, что главными организаторами проекта выступают Минкультуры и Минпросвещения России, а также Яндекс.
Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, цель акции «Культурный марафон» - знакомство школьников с важными кинолентами и вдохновение на мысли и творческие поиски. По его словам, обучение анализу художественных произведений и формулировка своего мнения может сформироваться во время обсуждений кино.
Он также отметил, что участникам программы предоставят возможность создать мини-фильмы в своей школе и в ней же организовать киноклуб. Участники также встретятся с метрами федеральной киноиндустрии.
Сообщается, что задания с легкостью смогут пройти как ученики старших классов, так и ученики начальных и средних, так как вся программа, адаптированная под индивидуальную возрастную группу. Школьникам предстоит узнать, как именно создателям фильмов удается удержать зрителя в напряжении, что цвет может рассказать о характере и чувствах героев, а также какие принципы служат фундаментом комедийных диалогов.
Над созданием теста работали доцент кафедры драматургии кино ВГИКа и преподаватель Московской школы кино Всеволод Коршунов, режиссер и преподаватель детской школы Московской школы нового кино Тома Селиванова, журналист и основатель паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин-младший, главный редактор КиноПоиска Елизавета Сурганова.
Принять участие в ежегодной акции могут н только школьники, но и учителя, а также родители учеников. Для прохождения теста необходимо уделить от 15 до 25 минут свободного времени. Отмечается, что у лучших участников есть возможность выиграть различные призы, которые получат 100 учителей и 500 учеников.
По словам министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, одной из главных задач является создание таких условий и образовательных программ, которые поспособствуют найти каждому ребенку занятия для любых увлечений. Акция «Культурный марафон» нацелена на раскрытие творческого потенциала детей, а также на преобразование учебного процесса в более интересный формат.
Напомним, что первый «Культурный марафон» состоялся в 2019 году, тогда его посвятили миру современной культуры, а в проекте участвовало 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В прошлом, 2020 году, количество заинтересованных в этой акции школьников выросло до 860 тысяч, и 28 тысяч преподавателей. В 2020 году темой года стала культура народов России.