Активисты ЕР помогут врачам и гражданам на изоляции в регионах РФ

Как заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, активисты будут доставлять врачей на легковых автомобилях на вызовы, маршрутизировать пациентов в больницах и поликлиниках, а также обеспечивать работу колл-центров и заполнять документы, информирует Nashgorod.ru.
«Сегодня востребовано обеспечение врачей горячим питанием, медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, требуется доставка лекарств, продуктов и предметов первой необходимости для тех, кто лечится на дому, и людей из групп риска, которые ушли на самоизоляцию», — отметил дипломат.
Андрей Турчак добавил, что в регионах формируются индивидуальные запросы, которые также будут решаться силами волонтерских центров.
В свою очередь главврач больницы в Коммунарке, глава партийной комиссии по здравоохранению Денис Проценко выразил благодарность волонтерам, отметив, что они оказывают поддержку медикам в самые критические периоды.
«Пиковые нагрузки испытывает медперсонал. Участие волонтеров помогло бы снизить их. Безусловно, волонтеры способны увеличить разъяснительную работу по вакцинации», — отметил Денис Проценко.
Помимо активистов «Единой России», оказать поддержку гражданам в пандемию также готовы и другие добровольческие организации, включая «Молодежку ОНФ» и «Волонтеров Победы». Как заметил председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Артём Метелев, волонтеры будут обеспечены помещениями, транспортом и средствами индивидуальной защиты.
Напомним, в марте 2020 года в городе Калуге появился первый волонтерский центр от партии «Единая Россия». Спустя месяц такие центры появились в каждом регионе страны. В центрах трудились более ста тысяч добровольцев, помощь была оказана миллионам граждан.
Как сообщает сайт партии ЕР, с начала пандемии волонтерские центры партии передали медикам около 200 легковых автомобилей, реанимобили, а также защитные костюмы и средства индивидуальной защиты. Также партия совместно с Министерством просвещения России и Агентством стратегических инициатив собрали и передали нуждающимся семьям более 500 тысяч компьютеров для удаленного обучения школьников.
Волонтеры «Единой России» в Ростовской области не прекращают работу в сложные дни и при необходимости приходят на помощь медикам, пожилым дончанам, многодетным семьям. Наиболее востребованным сегодня остается автоволонтерство. Об этом рассказала руководитель Ростовской региональной приемной председателя партии, депутат донского парламента Светлана Пискунова.
«Система здравоохранения отвечает на вызовы пандемии, но помощь добровольцев никогда не бывает лишней. Поэтому наши активисты откликаются на запросы медучреждений и отвозят врачей на вызовы. Также поступают задачи по выполнению несложной работы в больницах и поликлиниках, которая не требует специального образования, но высвобождает время врачей», — обратила внимание она.
Автоволонтеры чаще всего выходят на маршруты в шахтерских и сельских территориях — так врачам удается посетить больше пациентов в отдаленных поселках.
Справка: Всего с первых дней пандемии ряды волонтеров «Единой России» в Ростовской области объединили около 1000 человек — депутатов, активистов местных отделений партии, сторонников и «молодогвардейцев». Активная работа донских волонтеров отмечалась на общероссийском уровне, в том числе благодарственным письмом президента Владимира Путина.