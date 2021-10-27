Активисты ЕР помогут врачам и гражданам на изоляции в регионах РФ

«Система здравоохранения отвечает на вызовы пандемии, но помощь добровольцев никогда не бывает лишней. Поэтому наши активисты откликаются на запросы медучреждений и отвозят врачей на вызовы. Также поступают задачи по выполнению несложной работы в больницах и поликлиниках, которая не требует специального образования, но высвобождает время врачей», — обратила внимание она.