Банк «Центр-инвест» начал выпуск премиальных карт Mir Supreme

Держатели карт получают специальные условия в виде кешбэка 10 процентов в сетевых магазинах, ресторанах и такси любого города России. На другие категории услуг начисляется кешбэк в размере одного процента.
На любой остаток на карте Mir Supreme банк «Центр-инвест» начисляет до четырех процентов годовых.
Также клиенты банка получают доступ в залы бизнес-класса аэропортов по всему миру через сервис DragonPass.
Карта Mir Supreme предоставляет эксклюзивные привилегии от платежной системы «Мир», которые постоянно дополняются. За обновлениями можно следить на сайте системы или в мобильном приложении.