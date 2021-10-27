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Банк «Центр-инвест» начал выпуск премиальных карт Mir Supreme

27 октября 2021, 10:38
Фото: pexels.com
Клиентам банка «Центр-инвест» теперь доступна премиальная карта в пакетах услуг Mir Supreme и Mir Supreme+ от платежной системы «Мир». Владельцам карт предоставляются эксклюзивные преимущества и предложения от банка.

Держатели карт получают специальные условия в виде кешбэка 10 процентов в сетевых магазинах, ресторанах и такси любого города России. На другие категории услуг начисляется кешбэк в размере одного процента.

На любой остаток на карте Mir Supreme банк «Центр-инвест» начисляет до четырех процентов годовых.

Также клиенты банка получают доступ в залы бизнес-класса аэропортов по всему миру через сервис DragonPass.

Карта Mir Supreme предоставляет эксклюзивные привилегии от платежной системы «Мир», которые постоянно дополняются. За обновлениями можно следить на сайте системы или в мобильном приложении.

Выбрать подходящий тарифный план и оформить карту можно онлайн на сайте банка «Центр-инвест».

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