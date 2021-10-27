Экспедиция «Душа Каспия» стартовала в Астрахани

«Я же хочу пожелать всем нам, и каспийским тюленям в частности, чтобы экологический проект „Душа Каспия“ объединил вокруг судьбы животных, которые, увы, попали в Красную книгу России, ученых, политиков, представителей бизнеса и общественности всех прикаспийских государств», — заявил гендиректор фонда «Чистые моря» Василий Богословский.