Экспедиция «Душа Каспия» стартовала в Астрахани

В онлайн-формате участников напутствовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ Ирина Маканова и руководитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Об этом пишет newsnn.ru.
Участники экспедиции рассказали о задачах проекта, главная цель которого — помочь каспийскому тюленю сбежать со страниц Красной книги и комфортно чувствовать себя на просторах Каспия.
Российским ученым впервые за последнее 10-летие предстоит провести масштабные исследования, в ходе которых они изучат быт каспийского тюленя. Фонд «Чистые моря» и Астраханский государственный заповедник совместно будут вести авиамониторинг залежек животных. Специалисты возьмут у них биопробы и установят спутниковые радиометки.
Руководитель экспедиции, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов продемонстрировал датчики, используемые для установки на морских млекопитающих. Для животных они безопасны, заверил эксперт.
Комплексный мониторинг каспийских тюленей стал возможным благодаря партнерам экологического проекта, получившего название «Душа Каспия»: «Лукойлу», ФГУП «Росморпорт» и Негосударственному природоохранному центру «НАБУ-Кавказ».
«Я же хочу пожелать всем нам, и каспийским тюленям в частности, чтобы экологический проект „Душа Каспия“ объединил вокруг судьбы животных, которые, увы, попали в Красную книгу России, ученых, политиков, представителей бизнеса и общественности всех прикаспийских государств», — заявил гендиректор фонда «Чистые моря» Василий Богословский.