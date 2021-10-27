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Ковалев заявил, что права не привитых граждан в Ростовской области никто не ущемлял

27 октября 2021, 15:32
Фото: rostov-gorod.ru
антиваксер
В Ростовской области права жителей, не прошедших вакцинацию, ничем не ограничены, об этом сообщил глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев.

Глава Роспотребнадзора Ростовской области объяснил, что не готов оценивать этическую и философскую сторону вопроса об ограничении прав жителей, не принявших участие в программе вакцинации.

«Я однозначно не считаю, что у нас есть ущемление прав непривитых. Я считаю, что как раз-таки непривитые, отказывающиеся от вакцинации, противопоставляют себя обществу, поскольку никаких ограничений дополнительных нет», — объяснил глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев, сообщив, что оценивают ситуацию с точки зрения своей должности, а не философии.

По его мнению, в случае чрезвычайной ситуации, в том числе пандемии, люди не противопоставляют себя мерам, которые предпринимают ради их спасения. Поэтому жители Ростовской области должны объективно оценивать эпидемиологическую ситуацию и понимать, что все меры правительство принимает ради защиты здоровья населения.

Ранее в Ростовской области ввели режим локдауна на 11 дней с 28 октября.

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