Ковалев заявил, что права не привитых граждан в Ростовской области никто не ущемлял

«Я однозначно не считаю, что у нас есть ущемление прав непривитых. Я считаю, что как раз-таки непривитые, отказывающиеся от вакцинации, противопоставляют себя обществу, поскольку никаких ограничений дополнительных нет», — объяснил глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев, сообщив, что оценивают ситуацию с точки зрения своей должности, а не философии.