Модульбанк предлагает бесплатного бухгалтера продавцам на маркетплейсах

Бизнесменами станут бухгалтеры, знающие все нюансы учета для маркетплейсов, на которых лежит финансовая ответственность за все расчеты, пишет newsnn.ru.
В списке возможностей предпринимателей — учет финансовых операций в валютах и операций импорта, включая торговлю с Китаем, а также расчет налоговых выплат и отправка отчетов налоговой службе. Ограничений по числу маркетплейсов нет.
Из официального заявления члена правления Модульбанка Павла Семенова следует, что сервис МаркетБухгалтер обладает некоторыми отличиями от других решений, предлагаемых рынком.
«Во-первых, это не робот, не алгоритм и не сервис самообслуживания. Это живой человек, профессиональный бухгалтер, готовый при необходимости выйти на связь и ответить на вопросы, — констатировал представитель Модульбанка. — Во-вторых, МаркетБухгалтер несет финансовую ответственность, а значит, на него можно спокойно положиться. Лучше потратить время с пользой для бизнеса, а бухгалтерией займемся мы».
В начале октября текущего года Модульбанк анонсировал запуск сервисов Маркетплейс для ИП, уже продающих свою продукцию на маркетплейсах или же планирующих продажи. В сервис вошли все инструменты, необходимые на старте бизнеса на торговых площадках, а также для комфортной предпринимательской деятельности и увеличения объема продаж.
Аналитику продаж обеспечивает МаркетМетрика — это сервис, с помощью которого выручку можно моментально выводить на нужный расчетный счет. Средства можно перевести на карту физического лица с комиссией 0-0,4%. Предусмотрена защита от блокировок счетов, и при этом нет ни лимитов, ни каких-либо заградительных тарифов. Деньги в банкомате можно снять с комиссией в один процент, заявил официальный представитель Модульбанка.
Следует отметить, что новый пакет представляет интерес как для опытных продавцов, так и для новичков. Он очень полезен в процессе выбора ниши для старта бизнеса, а также для оптимизации финансовых вложений и сокращения потенциальных рисков, напрямую связанных с запуском магазинов на маркетплейсе. Первый банк для бизнеса уточняет, что сервис будет оставаться бесплатным до конца текущего года.
Модульбанк запланировал также дополнительные опции — специальные тарифы и МаркетИнститут (центр обучения торговле на маркетплейсах). Кроме того, скоро запустят МаркетМенеджер — сервис, обеспечивающий полное сопровождение селлера. Сюда войдут: сертификация, подготовка фото и карточек продукции, помощь в закупках из КНР и другие услуги.