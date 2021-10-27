Модульбанк предлагает бесплатного бухгалтера продавцам на маркетплейсах

Следует отметить, что новый пакет представляет интерес как для опытных продавцов, так и для новичков. Он очень полезен в процессе выбора ниши для старта бизнеса, а также для оптимизации финансовых вложений и сокращения потенциальных рисков, напрямую связанных с запуском магазинов на маркетплейсе. Первый банк для бизнеса уточняет, что сервис будет оставаться бесплатным до конца текущего года.