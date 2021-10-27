Начался прием заявок на участие в конкурсе для СМИ «Искра Юга — 2021»

Принять участие в конкурсе могут авторы и авторские коллективы с публикациями в печатных или онлайн-СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Крыма. Один автор может подать на участие в конкурсе только одну работу по выбранной категории, но при этом допускается выдвижение одним участником нескольких материалов в разных номинациях.