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Начался прием заявок на участие в конкурсе для СМИ «Искра Юга — 2021»

27 октября 2021, 11:00
В Ростовской области стартовал прием заявок на участие в ежегодной профессиональной премии СМИ «Искра Юга» для всех субъектов юга Российской Федерации. Заявки будут приниматься до 25 декабря.

Конкурс «Искра Юга» проводится ежегодно и объединяет все средства массовой информации южных субъектов страны идеей повышения качества журналистики. Его цель заключается в популяризации качественных массмедиа на юге России, содействии росту квалификационного уровня журналистов ЮФО и СКФО, а также обмену опытом, установлению связей между изданиями, а также поощрению талантливых авторов региона.

Ежегодно на участие в конкурсе подается от трехсот до четырехсот пятидесяти работ от 80-90 СМИ. В этом году профессиональный конкурс для средств массовой информации будет проводиться уже в 14-й раз.

Правительство Ростовской области поддержало новый сезон мероприятия, поскольку «Искра Юга» стала победителем конкурса на получение субсидий на реализацию общественно значимых программ.

Кроме этого, в этом году победители премии впервые за всю историю ее проведения будут поощрены денежным призом, а также специальными подарками от партнеров мероприятия. На данный момент точной информации о призовом фонде нет, но она появится позднее.

В новом сезоне работы участников будут представлены в двенадцати номинациях, в том числе «Аналитическая статья», «Журналистское расследование», «Интервью», «Дебют», «Очерк», «Репортаж» и других. С полным перечнем номинаций можно ознакомиться на официальном сайте премии.

Принять участие в конкурсе могут авторы и авторские коллективы с публикациями в печатных или онлайн-СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Крыма. Один автор может подать на участие в конкурсе только одну работу по выбранной категории, но при этом допускается выдвижение одним участником нескольких материалов в разных номинациях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте до двадцать пятого декабря. Здесь же можно ознакомиться с Положениями премии.

Организатором «Искры Юга» выступает аналитический центр «Эксперт Юг». Холдинг 1MI традиционно является информационным партнером премии.

#Новости#Общество
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