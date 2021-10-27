Названы основные конкурентки сборной России на чемпионате мира по гимнастике

Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина назвала основных конкуренток российских гимнасток на стартующем завтра чемпионате мира.
"В личном многоборье есть очень сильная болгарка Боряна Калейн, белоруска Алина Горнасько, взявшая бронзу на ОИ в Токио. Они способны дать бой. В групповых упражнениях остаются Испания, Италия, Белоруссия", - цитирует Батыршину "Советский спорт", ссылаясь на "RT на русском".
Напомним, ранее с командных соревнований снялись Олимпийские чемпионки Токио команда Болгарии, а до этого стало известно, что чемпионат мира пропустит сборная Израиля во главе с еще одной победительницей Игр-2020 Леной Ашрам.