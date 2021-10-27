Новый микрорайон может появиться на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону

Как отметил сити-менеджер Алексей Логвиненко, в мэрию уже поступил проект планировки и межевания территории. Согласно документу, восточнее стадиона «Ростов-Арена» возведут 13 домов на участке площадью 26,6 гектара.
Предусмотрено строительство и соцобъектов, в том числе школы на 1100 мест, двух детских садов с ясельными группами на 200 мест каждый. Заработает новая поликлиника на 150 посещений. По плану детский сад и школу начнут строить одновременно с жильем.
Рядом с жилым комплексом благоустроят парк на территории 14 гектаров. Для местных жителей сделают прогулочные аллеи, места отдыха, теннисные корты и футбольное поле.
Строительством парка займется «ЮгСтройИнвест», группа компаний вложит в этот проект несколько сотен миллионов рублей. Озеленение и благоустройство микрорайона будет приближено к природному ландшафту.
Здесь сделают водный канал и трассу для горных велосипедов. Предусмотрена концепция «двор без машин», из-за чего будет достаточно места для прогулок. — Весь свой многолетний опыт компания применит при строительстве нового экоквартала. Он станет сердцем левобережной части Ростова-на-Дону и с первого взгляда влюбит в себя жителей города», — говорится на сайте застройщика.