Новый микрорайон может появиться на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону

Здесь сделают водный канал и трассу для горных велосипедов. Предусмотрена концепция «двор без машин», из-за чего будет достаточно места для прогулок. — Весь свой многолетний опыт компания применит при строительстве нового экоквартала. Он станет сердцем левобережной части Ростова-на-Дону и с первого взгляда влюбит в себя жителей города», — говорится на сайте застройщика.