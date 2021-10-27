Ростовчане по два часа ждут на улице очереди на тестирование на коронавирус COVID-19

Posted 27 октября 2021, 05:13
Published 27 октября 2021, 05:13
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
По словам ростовчан, возле поликлиники № 20 на улице выстраивается очередь. Людям приходится стоять около двух часов.
«Бабушки, дедушки, женщины с детьми. На улице достаточно холодно, почти все с кашлем, насморк. Разве это нормально?», — написал автор.
Пользователи в комментариях заявили, что такая ситуация сложилась во всех поликлиниках города. Один из горожан написал, что возле поликлиники № 16 ждал четыре часа.