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Posted 27 октября 2021, 05:13

Published 27 октября 2021, 05:13

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

Ростовчане по два часа ждут на улице очереди на тестирование на коронавирус COVID-19

27 октября 2021, 05:13
Сюжет
Коронавирус
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на огромные очереди для сдачи бесплатного теста на коронавирус, сообщили они в Instagram.

По словам ростовчан, возле поликлиники № 20 на улице выстраивается очередь. Людям приходится стоять около двух часов.

«Бабушки, дедушки, женщины с детьми. На улице достаточно холодно, почти все с кашлем, насморк. Разве это нормально?», — написал автор.

Пользователи в комментариях заявили, что такая ситуация сложилась во всех поликлиниках города. Один из горожан написал, что возле поликлиники № 16 ждал четыре часа.

Ранее ростовский медик Воликов заявил о возможном параличе у переболевших коронавирусом.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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