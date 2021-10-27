Ростовчане по два часа ждут на улице очереди на тестирование на коронавирус COVID-19

Сюжет Коронавирус

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на огромные очереди для сдачи бесплатного теста на коронавирус, сообщили они в Instagram.

По словам ростовчан, возле поликлиники № 20 на улице выстраивается очередь. Людям приходится стоять около двух часов. «Бабушки, дедушки, женщины с детьми. На улице достаточно холодно, почти все с кашлем, насморк. Разве это нормально?», — написал автор. Пользователи в комментариях заявили, что такая ситуация сложилась во всех поликлиниках города. Один из горожан написал, что возле поликлиники № 16 ждал четыре часа. Ранее ростовский медик Воликов заявил о возможном параличе у переболевших коронавирусом. Материалы по теме Коронавирус выявили во всех городах и районах Ростовской области В Ростовской области от коронавируса скончалось еще 28 человек