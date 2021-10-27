Сбер открыл прием заявок на льготное кредитование бизнеса до 300 млн рублей

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться до 18 месяцев тем заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0. Также такие кредиты получат и субъекты, которые включены в реестр МСП после 1 июля 2020 года. При этом, в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.