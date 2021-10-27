Сбер открыл прием заявок на льготное кредитование бизнеса до 300 млн рублей

Предприятия малого и среднего бизнеса могут получить в кредит до 300 миллионов рублей по ставке в 3%. Льготное кредитование будет доступно социально-ориентированным некоммерческим организациям с освобождением от уплаты кредита и процентов по нему в первые полгода.
Как сообщила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко, первый этап данной программы показал высокую востребованность у бизнеса Юга России и Северного Кавказа. Льготное кредитование использовали 1 473 клиентов. Общая сумма финансирования составила около 4,3 миллиарда рублей.
Она также отметила, что в 90% случаев программой были заинтересованы предприниматели из Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края. Однако бизнес продолжает нуждаться в поддержке от государства. Перезапуск программы ФОТ 3.0 поможет мягче и легче перенести новый этап ограничений, а вместе с тем и сохранить персонал.
Такой вариант поддержки предлагается для кинотеатров, музеев, спортивных организаций и фитнес-центров, а также для всех компаний, которые сегодня продолжат занимаются организацией досуга. Ключевым условием остается сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будут контролировать на основании данных ФНС.
Кредиты по льготной ставке будут выдаваться до 18 месяцев тем заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0. Также такие кредиты получат и субъекты, которые включены в реестр МСП после 1 июля 2020 года. При этом, в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.