Учителя бегут из Ростовской области из-за низких зарплат и высокой нагрузки

«Большинство тех, кто сейчас работает, трудятся с превышением нормативной нагрузки в 18 часов. В основном учителя задействованы по 27 часов и более — это полторы, а зачастую даже две ставки. Из-за этого качество образования снижается, а профессиональное выгорание наступает быстро», — цитирует издание Donnews председателя комитета Заксобрания региона по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлану Мананкину.