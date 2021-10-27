Учителя бегут из Ростовской области из-за низких зарплат и высокой нагрузки

Согласно последним данным, Ростовская область значительно отстает по показателям средних зарплат среди педагогов. Уже сейчас в образовательных учреждениях Ростовской области наблюдается серьезный дефицит кадров, вызванный высокими нагрузками и низкой оплатой труда.
Уже сейчас в ведомстве зафиксировали, что в штатах образовательных организаций дефицит кадров составляет более 30%, а из десяти выпускников, обучавшихся педагоге, в профессии остаются максимум три специалиста.
«Большинство тех, кто сейчас работает, трудятся с превышением нормативной нагрузки в 18 часов. В основном учителя задействованы по 27 часов и более — это полторы, а зачастую даже две ставки. Из-за этого качество образования снижается, а профессиональное выгорание наступает быстро», — цитирует издание Donnews председателя комитета Заксобрания региона по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлану Мананкину.
Ранее Светлана Мананкина рассказала, на сколько поднимется зарплата сотрудников сферы образования, а также какие выплаты смогут получить начинающие педагоги.