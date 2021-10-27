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Учителя бегут из Ростовской области из-за низких зарплат и высокой нагрузки

27 октября 2021, 07:04
Фото: pexels.com
В Ростовской области причинами кадрового голода в образовательных учреждениях стали низкие зарплаты и высокие нагрузки, об этом рассказали во время заседания в Законодательном собрании региона.

Согласно последним данным, Ростовская область значительно отстает по показателям средних зарплат среди педагогов. Уже сейчас в образовательных учреждениях Ростовской области наблюдается серьезный дефицит кадров, вызванный высокими нагрузками и низкой оплатой труда.

Уже сейчас в ведомстве зафиксировали, что в штатах образовательных организаций дефицит кадров составляет более 30%, а из десяти выпускников, обучавшихся педагоге, в профессии остаются максимум три специалиста.

«Большинство тех, кто сейчас работает, трудятся с превышением нормативной нагрузки в 18 часов. В основном учителя задействованы по 27 часов и более — это полторы, а зачастую даже две ставки. Из-за этого качество образования снижается, а профессиональное выгорание наступает быстро», — цитирует издание Donnews председателя комитета Заксобрания региона по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлану Мананкину.

Ранее Светлана Мананкина рассказала, на сколько поднимется зарплата сотрудников сферы образования, а также какие выплаты смогут получить начинающие педагоги.

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