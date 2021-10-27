В Ростове врачи спасли ребенка весом 860 граммов

В Ростове-на-Дону в течение пяти месяцев выхаживали недоношенную девочку, родившуюся с весом в 860 грамм. Сообщается, что ее мать не могла получить помощи ни в одном медицинском учреждении Ростовской области, после чего попала в Перинатальный центр региона, где визит к врачу закончился в операционной.
Сотрудники Перинатального центра рассказали, что борьбу за жизнь ребенка реаниматологи вели в течение долгих трех месяцев, в то время как мать ребенка также получала лечение в другой больнице.
Сейчас мать и дочь здоровы, а девочка набрала вес почти до четырех килограмм.
«И нас спасли там. Только мы чуть больше родились. Один килограмм. Чудо совершили врачи Перинатального. Всю жизнь буду благодарить, это действительно первые после Бога!», — поделилась своей историей одна из ростовчанок в комментариях под публикацией.