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В Ростовской области от гриппа привились более 1 млн человек с начала осени

27 октября 2021, 06:45
Фото: rostov-gorod.ru
грипп
В Ростовской области вакцинацию от гриппа прошли больше четверти местного населения, об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Ростовской области в настоящий момент идет кампания по вакцинации населения от гриппа, и уже 22 октября статистика ведомства зафиксировала первый миллион жителей Ростовской области, прошедших вакцинацию.

Вакцинацию прошли более 837,7 тысяч представителей взрослой возрастной группы, более 180,8 тысяч детей, а также около 45,6 тысяч сотрудников компании, сделавших прививку за счет своей организации.

Общее количество вакцинированных составило 1,06 миллиона человек, что составляет 25,4% от всего населения региона.

«Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, власти сообщили, что планируют вакцинировать не меньше 60% местных жителей, подлежащих вакцинации, а также более 75% граждан, находящихся в группе риска из-за хронических заболеваний систем внутренних органов.

Ранее жителям Ростова-на-Дону представили список мобильных пунктов вакцинации от гриппа.

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