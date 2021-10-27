В Ростовской области от гриппа привились более 1 млн человек с начала осени

В Ростовской области в настоящий момент идет кампания по вакцинации населения от гриппа, и уже 22 октября статистика ведомства зафиксировала первый миллион жителей Ростовской области, прошедших вакцинацию.
Вакцинацию прошли более 837,7 тысяч представителей взрослой возрастной группы, более 180,8 тысяч детей, а также около 45,6 тысяч сотрудников компании, сделавших прививку за счет своей организации.
Общее количество вакцинированных составило 1,06 миллиона человек, что составляет 25,4% от всего населения региона.
«Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, власти сообщили, что планируют вакцинировать не меньше 60% местных жителей, подлежащих вакцинации, а также более 75% граждан, находящихся в группе риска из-за хронических заболеваний систем внутренних органов.