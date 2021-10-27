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Власти Ростова подняли стоимость проезда в общественном транспорте до 32 рублей

27 октября 2021, 12:40
Фото: instagram.com/deptransrnd
тарифы
В Ростове-на-Дону по просьбе перевозчиков поднимут стоимость проезда в общественном транспорте, сообщили в городской администрации.

Напомним, что перевозчики попросили поднять стоимость до 45 рублей. Но власти посчитали это необоснованным.

Согласно новым тарифам, при оплате транспортной картой проезд составит 29 рублей, банковской — 30 рублей. Если платить наличными, то поездка обойдется в 32 рубля.

В электротранспорте тариф составит 23 рубля. Для пенсионеров и учащихся сохранят льготы, они будут платить по 14,5 рубля.

Тариф в автобусах не меняли более двух лет, в электротранспорте — четыре года. Причинами повышения стали рост стоимости топлива и запчастей.

Сейчас стоимость проезда в автобусах варьируется от 23 до 26 рублей, в электротранспорте — 17 рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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