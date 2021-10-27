Власти Ростова подняли стоимость проезда в общественном транспорте до 32 рублей

Напомним, что перевозчики попросили поднять стоимость до 45 рублей. Но власти посчитали это необоснованным.
Согласно новым тарифам, при оплате транспортной картой проезд составит 29 рублей, банковской — 30 рублей. Если платить наличными, то поездка обойдется в 32 рубля.
В электротранспорте тариф составит 23 рубля. Для пенсионеров и учащихся сохранят льготы, они будут платить по 14,5 рубля.
Тариф в автобусах не меняли более двух лет, в электротранспорте — четыре года. Причинами повышения стали рост стоимости топлива и запчастей.
Сейчас стоимость проезда в автобусах варьируется от 23 до 26 рублей, в электротранспорте — 17 рублей.