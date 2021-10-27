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Posted 27 октября 2021, 07:33

Published 27 октября 2021, 07:33

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

Власти Ростовской области ввели жесткий локдаун с 28 октября по 7 ноября 2021 года

27 октября 2021, 07:33
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области подписали документ, согласно которому вводятся новые ограничения с 28 октября по 7 ноября, сообщили в правительстве региона.

В это время не будут работать непродовольственные магазины, но разрешена торговля дистанционным способом. Не придется приостанавливать деятельность аптекам.

С 21.00 мск до 06.00 должны быть закрыты предприятия общепита, но доставлять продукты им не запретили. Приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг.

Не будут работать СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауну, букмекерские конторы. Также это касается фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов.

С 30 октября по 7 ноября станут недоступны школьные оздоровительные лагеря. Граждане в возрасте старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию.

Работодатели предоставят два выходных людям, которые пройдут вакцинацию.

Ранее ростовский медик Воликов заявил о возможном параличе у переболевших коронавирусом

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#Общество#Коронавирус#Новости
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