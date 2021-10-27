Власти Ростовской области ввели жесткий локдаун с 28 октября по 7 ноября 2021 года

Posted 27 октября 2021, 07:33
Published 27 октября 2021, 07:33
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
В это время не будут работать непродовольственные магазины, но разрешена торговля дистанционным способом. Не придется приостанавливать деятельность аптекам.
С 21.00 мск до 06.00 должны быть закрыты предприятия общепита, но доставлять продукты им не запретили. Приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг.
Не будут работать СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауну, букмекерские конторы. Также это касается фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов.
С 30 октября по 7 ноября станут недоступны школьные оздоровительные лагеря. Граждане в возрасте старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию.
Работодатели предоставят два выходных людям, которые пройдут вакцинацию.