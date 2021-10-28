Активисты отказались от петиции по сохранению театра музыкальной комедии в Ростове

Ранее на этом же портале появилась петиция, которую активно подписывали ростовчане. Она касалась сохранения театра музыкальной комедии, автором соответствующей петиции выступил руководитель музыкального театра города Александр Селицкий.
Позже, на портале появилось сообщение Александра Селицкого с извинениями и просьбой больше не подписывать данный документ. Создатель петиции сообщил, что здание находится на балансе федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.
«Прошу больше не подписывать мою петицию и не призывать к этому друзей. Прошу извинить, я ввел всех в заблуждение. Обращение к руководству Ростовской области необоснованно», — пишет Александр Селицкий.
По его словам, соответствующие решения уже приняты, а о каких именно решениях идет речь - не уточняется. До объявления этой претензий недействительной, под документом успели подписаться 1032 человека.