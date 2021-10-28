Новые возможности старого вокзала Ростов-Главный

РЖД позаботились об удобстве всех категорий граждан. Инвалиды могут воспользоваться специальными лифтами и услугами оказания помощи и сопровождения маломобильных пассажиров. А для детей оборудованы две игровые площадки: одна находится в зале повышенной комфортности на первом этаже – здесь дети играют в бассейне с шарами, а родители могут наблюдать за ними в своей «взрослой» части зала. Другая площадка находится на втором этаже и выглядит как игрушечный вокзал, вот только сейчас из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки дети там не играют. Молодые путешественники и студенты активно пользуются боксами для временного хранения багажа – перед отъездом можно налегке сходить в кафе на вокзале, поработать в зонах коворкинга и пройтись по магазинам.