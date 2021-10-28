Новые возможности старого вокзала Ростов-Главный

Корреспондент RostovGazeta проверяет на личном опыте, так ли это на вокзале Ростов – Главный.
Ростов начинается с вокзала
Вокзал Ростов-Главный по истине главный транспортный узел Ростова – не будь его, мы бы сейчас жили в мегаполисе под названием Нахичевань-на-Дону. Здание вокзала за 145 летнюю историю его существования несколько раз перестраивали: во время Великой Отечественной войны от него почти ничего не осталось. Вторая масштабная реконструкция была в 1970-х годах, когда ростовский вокзал разобрали, чтобы на этом месте построить новый современный вокзал с гостиницей. Посмотрим, чем может Ростов-Главный удивить путешественников в век информационных технологий.
В последние несколько лет вокзал очень изменился. Новые технологии, комфорт, чистота, арт-объекты и выставки, интерактивные сервисы и эко-пространства. Заметно, что руководство РЖД стремится превратить вокзалы из места суетливого транзита пассажиров в настоящий центр города – модный, современные, безопасный. Что же делается для этого?
Про очереди в кассах можно забыть – заходим на сайт РЖД или в мобильное приложение «РЖД Пассажирам», выбираем пункты отправки и прибытия и оплачиваем покупку онлайн. Можно и по старинке: кассы теперь располагаются в просторном помещении, чтобы не мешать пассажирам, которые отдыхают в зале ожидания.
Да, теперь здесь можно именно отдохнуть, а не томиться в ожидании. Вещи оставляем в камере хранения, оплачиваем аренду ячейки бесконтактно – по QR-коду и отправляемся гулять по вокзалу.
Сразу бросается в глаза количество информационных стоек: некоторые из них висят на стене, как телевизоры, а некоторые напоминают привычный банкомат. Каждая из них объяснит, какие услуги есть на вокзале, как подключиться к WI-FI, покажет карту вокзала и online-табло. Удобно –– не нужно искать сотрудника вокзала или спрашивать незнакомцев о том, как пройти в бизнес-зал.
Даже непонятно, кто больше рад новшеству: пассажиры или сотрудники.
– Все капитально поменяли во время подготовки к Чемпионату, как раз тогда появились стойки информации и сразу легче стало работать. То, что пассажиры раньше спрашивали у нас, теперь они могут найти там, – делится сотрудница вокзала Татьяна.
Последняя реконструкция вокзала проведена как раз в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018: тогда появился еще один павильон для досмотра, обновили фасад здания и, что особенно заметно, сделали ремонт в залах ожидания.
Особенно радуют глаз деревянные скамейки с декоративным озеленением, которые пришли на смену металлическим сиденьям. Видно, что руководству РЖД важно, какое впечатление производит вокзал на пассажиров. Скамейки создают расслабляющую атмосферу и даже в какой-то мере символизируют основные направления в развитии современного общества: экологичность и технологичность. Они могут зарядить энергией не только вас, но и вашу технику – в нижнем отсеке скамейки есть розетки для электропитания гаджетов. Я специально проверила, работают ли они – даже функция быстрой зарядки поддерживается. Устройство также можно подзарядить на специальной зарядной станции – похожие сейчас можно встретить во всех современных торговых центрах.
Как связаны Петр I и ростовский вокзал
Сама атмосфера вокзала после реконструкции изменилась: из места вечной спешки он превратился в зону расслабленного ожидания. Перед отправлением я успела поработать в бизнес-зале, сходить на шоппинг, выпить кофе и перекусить, устроить фотосессию и даже посетить выставку.
Все самое интересное меня ждет на втором этаже вокзала. Когда поднимаюсь по лестнице, то первое, что я вижу– сохранившееся еще с семидесятых годов панно во всю стену, а за ним телегу и декорации казачьего подворья. Честно признаться, этого я от вокзала совсем не ожидала, но приятно удивилась. Вокзал – это первое, что видит турист в городе и где, как не здесь начинать знакомить его с донской культурой?
Это панно появилось на вокзале благодаря Петру I: когда царь гулял по Черкасску (ныне ст. Старочеркасская) в 1709 году, он увидел полураздетого казака с ружьем – одежду он пропил. Тогда Петр I спросил у него: «Эй, молодец, для чего не продал ты ружье вместо рубахи? За него дали бы больше, чем за рубаху». Казак ответил: «Сбыть ружье казаку не пригоже – с ружьем я и службу царскую отбуду, и шелковую рубаху добуду!». После этой встречи Петр I приказал изменить Донской герб – этот случай и изображен на знаменитом панно.
– Я не был в Ростове уже лет пятнадцать. Вокзал не узнать! Сейчас вот жду обратный поезд, гуляю. Вы видели железнодорожную выставку в конце зала? Мне тут очень нравится – будто в музее, а не на вокзале, – рассказывает турист из Рязани Василий.
После разговора с Василием я иду в ту часть зала, о которой он говорил и нахожу там целую зону с выставочными стендами. Старинные детали поездов, награды вокзала Ростов-Главный и другие частички его истории – все это собрано здесь, чтобы пассажиры не скучали и могли больше узнать о месте, где они сейчас находятся.
На этой же выставке можно увидеть и наградные письма руководству РЖД и коллективу вокзала Ростов-Главный. Надо сказать, заслуженные – обстановка вокзала после введения инноваций стала максимально комфортной для отдыха и вдохновляющей для новых путешествий.
Еще одна выставка, правда, без экспонатов, а просто с красочными стендами, которые посвящены истории денег расположилась рядом с залом ожидания повышенной комфортности.
В отличии от обычных залов, там можно воспользоваться офисными услугами и отдохнуть на мягкой мебели. Ну а для тех, кому даже диваны кажутся недостаточно комфортными, есть комнаты отдыха и гостиница.
– Комфортное пребывание на вокзале обеспечивает современная система кондиционирования воздуха, которая действует во всех помещениях. В залах ожидания установлены новые сиденья из натурального дерева, места оборудованы розетками для подзарядки мобильных устройств, – рассказывает начальник вокзала Ростов-Главный Роман Булавинов.
Большое внимание к мелочам
РЖД позаботились об удобстве всех категорий граждан. Инвалиды могут воспользоваться специальными лифтами и услугами оказания помощи и сопровождения маломобильных пассажиров. А для детей оборудованы две игровые площадки: одна находится в зале повышенной комфортности на первом этаже – здесь дети играют в бассейне с шарами, а родители могут наблюдать за ними в своей «взрослой» части зала. Другая площадка находится на втором этаже и выглядит как игрушечный вокзал, вот только сейчас из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки дети там не играют. Молодые путешественники и студенты активно пользуются боксами для временного хранения багажа – перед отъездом можно налегке сходить в кафе на вокзале, поработать в зонах коворкинга и пройтись по магазинам.
Прогуливаясь по помещениям вокзала, я заметила, что к здоровью пассажиров тут тоже уделяют много внимания: есть специальная комната для замера температуры и отделение, где можно сделать тест на COVID-19 и ПЦР-тест.
Несмотря на то, что из-за коронавируса объем пассажирских перевозок сократился почти на треть, в 2020 году по данным СКЖД, железной дорогой путешествовали 27, 3 миллиона человек. Это на два миллиона больше, чем население всей Австралии.
За свою почти полуторавековую историю вокзал Ростов-Главный встретил и проводил множество гостей. Сейчас он взял на себя еще одну непростую задачу – с порога влюбить в Ростов туристов и познакомить их с историей города, который стал экономической столицей Юга России именно благодаря появлению здесь вокзала. С помощью новейших технологий, современных архитектурных решений и внимания к деталям вокзал создает имидж Ростова-папы и поддерживает престиж железнодорожного транспорта в целом.
– Считаю, что железная дорога находится в большом долгу перед пассажирами, которые зачастую прощают нам наши недостатки и с пониманием относятся к тем, скажем так, историческим явлениям, все еще встречающимся у нас. Мы стараемся, чтобы железная дорога стала для пассажиров принципиально иной средой, гостеприимным домом и удобным офисом, – сказал генеральный директор – председатель ОАО «РЖД» Олег Белозеров в интервью «РИА-Новости»