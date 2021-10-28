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Новый автобусный маршрут запустят из Батайска в Ростов в декабре 2021 года

28 октября 2021, 08:49
Фото: mindortrans.donland.ru
Министерство транспорта Ростовской области ищет перевозчика, который будет осуществлять новый маршрут из Батайска в Ростов-на-Дону, это стало известно из конкурсной документации, опубликованной на сайте ведомства.

Новые автобусы под номером 207 будут курсировать в новом направлении. На маршрут планируется запустить шесть автобусов малого класса. Въезд в Ростов автобус будет осуществлять через Ворошиловский мост, а затем продолжит движение до улицы Станиславского.

Согласно документам, заявки на участие в конкурсе перевозчики могут подать по 26 ноября, а победителя выберут в декабре. У пассажиров будет возможность производить оплату с помощью карты. Отмечается, что цену за проезд будет устанавливать сам перевозчик.

Ранее сообщалось, что власти Ростова подняли стоимость проезда в общественном транспорте до 32 рублей.

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