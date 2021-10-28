РЭО выпустит облигации на сумму 100 млрд рублей

Наблюдательный совет РЭО одобрил выпуск ценных бумаг. По мнению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, в рамках данной программы профинансируют проекты по возведению объектов обращения с отходами. До 2024 года планируется создать свыше 800 объектов, часть которых будет профинансирована в рамках данной программы, пишет karelinform.ru.
Абрамченко также отметила, что в 2021 году правительством был одобрен облигационный заем. Следующий этап - выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации являются незаменимым финансовым инструментом для поддержки проектов в области обращения с отходами. Привлекать инвесторов нужно для самостоятельного развития области и экономики замкнутого цикла.
Буцаев сказал, что для осуществления национального проекта «Экология» необходимо привлечь в область около 350 миллиардов инвестиций. Для того чтобы привлечь частные средства, РЭО выпустит облигации на сумму 100 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить до конца 2024 года строительство объектов по обработке отходов мощностью до 6,9 миллионов тонн ежегодно и объектов по утилизации ТКО мощностью до 2,3 миллионов тонн ежегодно.
Когда Центральный банк зарегистрирует программу, начнется выпуск ценных бумаг под определенные проекты в рамках данной программы. Это будет выпуск для многих юридических и физических инвесторов. Каждый из них сможет купить облигации РЭО и внести свой вклад в развитие отрасли по обращению с отходами в собственном регионе, добавил Буцаев.
Следует отметить, что все заемы обеспечиваются обязательствами по определенным проектам. Среди них будут инвестсоглашения, концессионные соглашения и коммерческие инициативы по разработке объектов обращения с ТКО. Эти проекты будут обеспечены гарантиями со стороны регионов либо крупных организаций. Максимальный срок обращения каждого выпуска облигаций – 12 лет.