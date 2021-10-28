РЭО выпустит облигации на сумму 100 млрд рублей

Буцаев сказал, что для осуществления национального проекта «Экология» необходимо привлечь в область около 350 миллиардов инвестиций. Для того чтобы привлечь частные средства, РЭО выпустит облигации на сумму 100 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить до конца 2024 года строительство объектов по обработке отходов мощностью до 6,9 миллионов тонн ежегодно и объектов по утилизации ТКО мощностью до 2,3 миллионов тонн ежегодно.