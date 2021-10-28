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Ростовчанам предложили вмешаться в проект застройки Левого берега Дона

28 октября 2021, 06:18
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону пройдут публичные обсуждения по развитию Левобережной зоны, заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В мэрию поступил проект планировки и межевания территории на Левобережной. Речь идет об участке рядом со стадионом «Ростов-Арена».

Здесь планируются жилая застройка, появятся также соцобъекты, в том числе детсады, школа, поликлиника. Все материалы по проекту разместят на сайте мэрии с 9 ноября.

«Экспозиция будет представлена в Публичной библиотеке. Городская комиссия зарегистрирует и рассмотрит предложения и замечания местных жителей», — уточнил Логвиненко.

Он заявил, что получит рекомендации после проведения общественных обсуждений. Ему предложат либо принять, либо отклонить проект.

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