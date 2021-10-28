Ростовчанам предложили вмешаться в проект застройки Левого берега Дона

В мэрию поступил проект планировки и межевания территории на Левобережной. Речь идет об участке рядом со стадионом «Ростов-Арена».
Здесь планируются жилая застройка, появятся также соцобъекты, в том числе детсады, школа, поликлиника. Все материалы по проекту разместят на сайте мэрии с 9 ноября.
«Экспозиция будет представлена в Публичной библиотеке. Городская комиссия зарегистрирует и рассмотрит предложения и замечания местных жителей», — уточнил Логвиненко.
Он заявил, что получит рекомендации после проведения общественных обсуждений. Ему предложат либо принять, либо отклонить проект.