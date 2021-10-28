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Ростовский врач рассказал, как восстанавливать легкие после перенесенного COVID-19

28 октября 2021, 04:56
Фото: pxhere.com
В период реабилитации пациентам после COVID-19 рекомендуется дома надувать воздушный шарик, сообщил RostovGazeta врач анестезиолог-реаниматолог, не пожелавший публиковать свое имя.

Доктор рассказывает, что дыхание с напряжением, когда человек надувает воздушный шарик, раскрывает альвеолы в легких. Такой прием в реаниматологии используется достаточно давно. Еще с 80-х годов прошлого столетия врачи научились таким образом лечить сидром «шокового легкого».

«Шарик можно надувать в любом положении. Но после вирусной пневмонии самое оптимальное — лежа на животе», — добавляет ростовский анестезиолог-реаниматолог.

По его словам, этот метод в реаниматологии при неинвазивной ИВЛ получил название «ПКВД» — аббревиатура, означающая положительное давление в конце выдоха.

«То есть лежа на животе человек дышит с определенным усилием, создавая, сам себе ПКВД. Это определенное усилие хорошо раскрывает альвеолы», — поясняет врач.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане два часа на улице ожидают в очереди прохождение теста на COVID-19.

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