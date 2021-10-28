Ростовский врач рассказал, как восстанавливать легкие после перенесенного COVID-19

Доктор рассказывает, что дыхание с напряжением, когда человек надувает воздушный шарик, раскрывает альвеолы в легких. Такой прием в реаниматологии используется достаточно давно. Еще с 80-х годов прошлого столетия врачи научились таким образом лечить сидром «шокового легкого».
«Шарик можно надувать в любом положении. Но после вирусной пневмонии самое оптимальное — лежа на животе», — добавляет ростовский анестезиолог-реаниматолог.
По его словам, этот метод в реаниматологии при неинвазивной ИВЛ получил название «ПКВД» — аббревиатура, означающая положительное давление в конце выдоха.
«То есть лежа на животе человек дышит с определенным усилием, создавая, сам себе ПКВД. Это определенное усилие хорошо раскрывает альвеолы», — поясняет врач.
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