Ростовский врач рассказал, как восстанавливать легкие после перенесенного COVID-19

Доктор рассказывает, что дыхание с напряжением, когда человек надувает воздушный шарик, раскрывает альвеолы в легких. Такой прием в реаниматологии используется достаточно давно. Еще с 80-х годов прошлого столетия врачи научились таким образом лечить сидром «шокового легкого».