«Русское лото» признали «Маркой № 1»

Несмотря на то, что по итогам 2020 года еженедельно выигрышными становились около 3 миллионов билетов, в среднем только 20 победителей становились счастливыми обладателями выигрыша в размере одного миллиона рублей и более. То есть шанс сорвать большой куш не очень велик, но многие готовы испытать удачу — около 30% россиян хотя бы раз участвовали в розыгрышах всероссийских государственных лотерей. Очевидно, что доверие граждан к гослотереям неуклонно растет, а значит растут и отчисления в бюджет от лотерейной деятельности.