rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стоимость проезда в общественном транспорте Ростова вырастет до 32 рублей в ноябре

28 октября 2021, 07:42
Фото: instagram.com/deptransrnd
проезд
В Ростове-на-Дону с 11 ноября подорожает стоимость проезда в общественном транспорте, пишет Rostov.kp.ru.

Соответствующие изменения уже указаны в проекте постановления мэрии. Если его примут, то с 11 числа придется больше платить за поездки.

Первоначально перевозчики просили поднять стоимость до 45 рублей. Они жаловались на подорожание бензина и запчастей.

«В администрации эту цену посчитали необоснованной, но стоимость все равно решили повысить. В автобусах при оплате транспортной картой тариф составит 29 рублей, банковской — 30 рублей», — сказано в сообщении.

Если расплачиваться наличными деньгами, то придется потратить 32 рубля. В электротранспорте стоимость будет единой — 23 рубля.

Отмечается, что все существующие льготы будут сохранены.

Материалы по теме
Перевозчики хотят поднять цены на проезд по Ростову-на-Дону до 45 рублейВласти Ростова сочли обоснованным требование поднять тариф на проезд в автобусахВласти Ростова подняли стоимость проезда в общественном транспорте до 32 рублей
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58