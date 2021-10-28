Стоимость проезда в общественном транспорте Ростова вырастет до 32 рублей в ноябре

Соответствующие изменения уже указаны в проекте постановления мэрии. Если его примут, то с 11 числа придется больше платить за поездки.
Первоначально перевозчики просили поднять стоимость до 45 рублей. Они жаловались на подорожание бензина и запчастей.
«В администрации эту цену посчитали необоснованной, но стоимость все равно решили повысить. В автобусах при оплате транспортной картой тариф составит 29 рублей, банковской — 30 рублей», — сказано в сообщении.
Если расплачиваться наличными деньгами, то придется потратить 32 рубля. В электротранспорте стоимость будет единой — 23 рубля.
Отмечается, что все существующие льготы будут сохранены.