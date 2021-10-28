rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября 2021, 18:02

Published 28 октября 2021, 18:02

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

В Москве состоялось награждение победителей международной премии InterComm 2021

28 октября 2021, 18:02
В Москве назвали лучшие компании в области корпоративных коммуникаций. В столице страны состоялась церемония награждения 12-й Международной премии InterComm 2021.

В ходе церемонии наградили победителей и лауреатов премии в 14 номинациях. Также все участники конкурса получили дипломы «Международное признание» от партнера премии — Британского института внутренних коммуникаций IoIC, информирует Bel.ru.

Всего в 14 номинациях лучшими оказались три компании: лауреаты, занявшие 2 и 3 места и победитель конкурса. Так, лучшей компанией в номинации «Точка роста» оказалась компания МТС, которая выступила с образовательной платформой «Корпоративный университет МТС».

В номинации «Работа мечты» победила компания IEK GROUP, она представила проект EK GROUP FUTURE CHALLENGE, в рамках которого молодые люди могут обучиться рабочим специальностям, например, научиться электромонтажу.

Также среди победителей номинаций «Сервисный портал. Управление коммуникациями», благотворительный проект компании «Сервье», документальный театр «Картины военных лет» и спартакиада компании «Металлоинвест».

А в номинации «Медиа» лучшей компанией стал «Цифровой Норникель». Компания представила программу в поддержку корпоративной образовательной программы по развитию цифровой грамотности и цифровых компетенций.

Вместе с тем были выбраны три проекта, которые получили специальные дипломы «Международное признание». Такими проектами стали: «Мы — Полюс!», «Коронакризис как триггер для позитивных изменений и золотое время внутрикома» и PM SHOP онлайн-магазин корпоративного мерча — СТАТУСКВО.

Более того, еще три проекта получили награды от жюри конкурса. Информационным партнером международной премии стал медиахолдинг 1MediaInvest.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика