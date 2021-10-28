В Москве состоялось награждение победителей международной премии InterComm 2021

Вместе с тем были выбраны три проекта, которые получили специальные дипломы «Международное признание». Такими проектами стали: «Мы — Полюс!», «Коронакризис как триггер для позитивных изменений и золотое время внутрикома» и PM SHOP онлайн-магазин корпоративного мерча — СТАТУСКВО.