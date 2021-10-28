В Москве состоялось награждение победителей международной премии InterComm 2021

Posted 28 октября 2021, 18:02
Published 28 октября 2021, 18:02
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
В ходе церемонии наградили победителей и лауреатов премии в 14 номинациях. Также все участники конкурса получили дипломы «Международное признание» от партнера премии — Британского института внутренних коммуникаций IoIC, информирует Bel.ru.
Всего в 14 номинациях лучшими оказались три компании: лауреаты, занявшие 2 и 3 места и победитель конкурса. Так, лучшей компанией в номинации «Точка роста» оказалась компания МТС, которая выступила с образовательной платформой «Корпоративный университет МТС».
В номинации «Работа мечты» победила компания IEK GROUP, она представила проект EK GROUP FUTURE CHALLENGE, в рамках которого молодые люди могут обучиться рабочим специальностям, например, научиться электромонтажу.
Также среди победителей номинаций «Сервисный портал. Управление коммуникациями», благотворительный проект компании «Сервье», документальный театр «Картины военных лет» и спартакиада компании «Металлоинвест».
А в номинации «Медиа» лучшей компанией стал «Цифровой Норникель». Компания представила программу в поддержку корпоративной образовательной программы по развитию цифровой грамотности и цифровых компетенций.
Вместе с тем были выбраны три проекта, которые получили специальные дипломы «Международное признание». Такими проектами стали: «Мы — Полюс!», «Коронакризис как триггер для позитивных изменений и золотое время внутрикома» и PM SHOP онлайн-магазин корпоративного мерча — СТАТУСКВО.
Более того, еще три проекта получили награды от жюри конкурса. Информационным партнером международной премии стал медиахолдинг 1MediaInvest.