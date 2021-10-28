В Ростове на месте сгоревшего в феврале «Кооператора Дона» откроют новый магазин

Супермаркет «Кооператор Дона» сгорел в феврале 2021 года, сейчас на месте магазина откроют гастроном «Центральный». Приблизительно к концу года новая площадка уже запустит работу. Известно, что концепция торговой площадки не поменяется.
Сообщается, что ремонт помещения начался еще летом. Тогда представители супермаркета сообщали, что закончат его в сентябре, однако сроки были перенесены.
В настоящее время на витрине магазина уже размещен баннер о наборе персонала.
ранее стало известно, что гастроном «Кооператор Дона» полностью сгорел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Возгорание произошло из-за неконтролируемых работ.