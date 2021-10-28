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В Ростове на месте сгоревшего в феврале «Кооператора Дона» откроют новый магазин

28 октября 2021, 06:47
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону на месте сгоревшего «Кооператор Дона» откроют новый магазин, сообщает информационный портал 161.ru.

Супермаркет «Кооператор Дона» сгорел в феврале 2021 года, сейчас на месте магазина откроют гастроном «Центральный». Приблизительно к концу года новая площадка уже запустит работу. Известно, что концепция торговой площадки не поменяется.

Сообщается, что ремонт помещения начался еще летом. Тогда представители супермаркета сообщали, что закончат его в сентябре, однако сроки были перенесены.

В настоящее время на витрине магазина уже размещен баннер о наборе персонала.

ранее стало известно, что гастроном «Кооператор Дона» полностью сгорел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Возгорание произошло из-за неконтролируемых работ.

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