В Ростовской области инспекторы охотничьего надзора будут ездить на внедорожниках

Posted 28 октября 2021, 15:52
Published 28 октября 2021, 15:52
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
В четверг, 28 октября, сотрудники охотничьего надзора получили в свое распоряжение 15 внедорожников, которые они будут использовать во время надзорных мероприятий.
Власти сообщили, что в 2021 году начали масштабную работу по обновлению автопарка надзорных служб.
В текущем году инспекторам уже передали четыре автомобиля и несколько квадрокоптеров, однако серьезные изменения в автопарках управлений развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира проведут не раньше 2023 года.
Глава министерства природных ресурсов и экологии области Михаил Фишкин отметил, что в последний раз автомобили в ведомстве меняли 13 лет назад, поэтому сейчас власти рассчитывают, что новые автомобили помогут инспекторам эффективнее выполнять их работу.
Согласно данным ведомства, за 2021 год инспекторы провели более 1,3 тысячи проверок, которые позволили выявить 565 нарушений закона. В результате работы инспекторов всех нарушителей привлекли к ответственности.