В Ростовской области на пожаре погиб мужчина

Posted 28 октября 2021,, 12:56
Published 28 октября 2021,, 12:56
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Соседи увидели дым идущий из окна дома. Они вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место событий, огонь уже бушевал на площади 20 квадратных метров.
Пожар потушили. На пепелище спасатели нашли останки 33-летнего мужчины. Предположительно, он отравился дымом. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.
Сейчас на пожарище работают эксперты-криминалисты. Ведется следствие.