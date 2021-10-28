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Posted 28 октября 2021,, 12:56

Published 28 октября 2021,, 12:56

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростовской области на пожаре погиб мужчина

28 октября 2021, 12:56
Под Ростовом-на-Дону в среду, 27 октября, в городе Константиновск загорелся частный дом № 1.

Пламя охватило строение на улице Советской. Об этом информирует «КП-Ростов».

Соседи увидели дым идущий из окна дома. Они вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место событий, огонь уже бушевал на площади 20 квадратных метров.

Пожар потушили. На пепелище спасатели нашли останки 33-летнего мужчины. Предположительно, он отравился дымом. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Сейчас на пожарище работают эксперты-криминалисты. Ведется следствие.

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