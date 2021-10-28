rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области введено ограничение на оказание ветеринарной помощи с 28 октября

28 октября 2021, 08:48
Фото: pexels.com
локдаун
В Ростовской области на время длинных выходных запретят посещение любых мест массового скопления людей, а также заведений сферы услуг, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти объявили, что с 28 октября полностью запретят работу заведений бьюти-индустрии, в том числе СПА, салонов массажа и косметического ухода, а также соляриев, бань и саун. Кроме того жителям Ростовской области будет запрещено посещение всех физкультурно-оздоровительных комплексов, заведений досуга, культуры и отдыха, в числе которых кинотеатры, цирки, боулинги, выставки и многое другое. Запрет не коснется только театров и музеев, занятых в сфере просвещения населения, а также парикмахерских, которые будут заняты только стрижкой волос.

Более того, власти приостанавливают посещение стоматологов и ветеринаров, если дело не касается неотложной помощи.

Фото: pexels.com

Ко всему прочему в Ростовской области не будут организовывать и проводить развлекательные мероприятия и ярмарки, кроме тех, на которых осуществляют продажу продовольственных товаров.

Одно из ограничений также коснется церемоний бракосочетания, на которых могут присутствовать не больше восьми человек.

Также вдвое сократилось максимально допустимое число зрителей на спортивных мероприятиях, например, на играх профессиональных команд могут присутствовать не больше 500 человек. Напоминаем, для посещения этих мероприятий, как и для посещения ТРЦ, библиотеки или же концертных залов, требуется один из ковидных документов — сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или же справка о перенесенном коронавирусе.

Ранее в Ростовской области ввели жесткий локдаун.

Материалы по теме
Ростовчане заявили о голодовке в случае введения жесткого локдаунаВласти Ростовской области ввели жесткий локдаун с 28 октября по 7 ноября 2021 годаВ Ростовской области с 28 октября ввели тотальный локдаун на общепит и сферу торговли
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58