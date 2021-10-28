В Ростовской области введено ограничение на оказание ветеринарной помощи с 28 октября

Власти объявили, что с 28 октября полностью запретят работу заведений бьюти-индустрии, в том числе СПА, салонов массажа и косметического ухода, а также соляриев, бань и саун. Кроме того жителям Ростовской области будет запрещено посещение всех физкультурно-оздоровительных комплексов, заведений досуга, культуры и отдыха, в числе которых кинотеатры, цирки, боулинги, выставки и многое другое. Запрет не коснется только театров и музеев, занятых в сфере просвещения населения, а также парикмахерских, которые будут заняты только стрижкой волос.
Более того, власти приостанавливают посещение стоматологов и ветеринаров, если дело не касается неотложной помощи.
Ко всему прочему в Ростовской области не будут организовывать и проводить развлекательные мероприятия и ярмарки, кроме тех, на которых осуществляют продажу продовольственных товаров.
Одно из ограничений также коснется церемоний бракосочетания, на которых могут присутствовать не больше восьми человек.
Также вдвое сократилось максимально допустимое число зрителей на спортивных мероприятиях, например, на играх профессиональных команд могут присутствовать не больше 500 человек. Напоминаем, для посещения этих мероприятий, как и для посещения ТРЦ, библиотеки или же концертных залов, требуется один из ковидных документов — сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или же справка о перенесенном коронавирусе.