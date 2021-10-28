В Ростовской области введено ограничение на оказание ветеринарной помощи с 28 октября

Власти объявили, что с 28 октября полностью запретят работу заведений бьюти-индустрии, в том числе СПА, салонов массажа и косметического ухода, а также соляриев, бань и саун. Кроме того жителям Ростовской области будет запрещено посещение всех физкультурно-оздоровительных комплексов, заведений досуга, культуры и отдыха, в числе которых кинотеатры, цирки, боулинги, выставки и многое другое. Запрет не коснется только театров и музеев, занятых в сфере просвещения населения, а также парикмахерских, которые будут заняты только стрижкой волос.