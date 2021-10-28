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В Ростовской области ввели проверку QR-кодов на входе в торговых центров с 28 октября

28 октября 2021, 08:53
Фото: pixabay.com
В Ростовской области власти объявили, что для посещения торговых центров жителям региона потребуется предъявить один из ковидных документов, об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно последним изменениям, внесенным в постановление об антиковидных мерах, хоть торговые центры и не будут закрыты, допуск на их территорию будут осуществлять только с помощью одного из ковидных документов.

Так с четверга, 28 октября, жители Ростовской области должны будут предоставить на входе либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о том, что гражданин уже переболел коронавирусом.

При этом стоит учитывать, что на 11 дней с 28 октября власти ввели запрет на торговлю непродовольственными товарами, кроме тех, что не входят в список товаров первой необходимости. Среди этого списка числятся, например, бытовая химия, а также детские и медицинские товары.

Напоминаем, что работа аптек, продовольственных магазинов и отделений операторов связи прекращена не будет.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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