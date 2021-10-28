В Ростовскую область в ноябре придет бабье лето и потеплеет до +22 градусов

Начало третьего месяца осени ожидается теплым, но дождливым. 1 ноября температура воздуха поднимется до +16 градусов и будет постепенно расти в течение недели, уже 5 ноября она достигнет +22 градусов тепла. Однако синоптики также прогнозируют дождь, он будет идти в Ростовской области всю неделю.
На второй неделе ноября количество осадков сократится, при этом и температура воздуха начнет падать. Всю неделю с 8 по 14 ноября над Ростовской областью будут тучи, максимальная температура воздуха составит +12 градусов.
Во второй половине месяца в донской регион придут холода. По имеющемуся прогнозу синоптиков погода ночью в регионе будет опускаться до +1 градуса, пока не достигнет нуля.
В конце месяца дончан в дневное время суток ожидает температура воздуха, которая не поднимается выше +5 градусов днем. При этом и вторая половина месяца будет пасмурной и дождливой, сообщают синоптики.