В Ростовскую область в ноябре придет бабье лето и потеплеет до +22 градусов

Начало третьего месяца осени ожидается теплым, но дождливым. 1 ноября температура воздуха поднимется до +16 градусов и будет постепенно расти в течение недели, уже 5 ноября она достигнет +22 градусов тепла. Однако синоптики также прогнозируют дождь, он будет идти в Ростовской области всю неделю.