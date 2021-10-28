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В Ростовскую область в ноябре придет бабье лето и потеплеет до +22 градусов

28 октября 2021, 04:15
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в ноябре ожидается потепление в +22 градуса, сообщают синоптики.

Начало третьего месяца осени ожидается теплым, но дождливым. 1 ноября температура воздуха поднимется до +16 градусов и будет постепенно расти в течение недели, уже 5 ноября она достигнет +22 градусов тепла. Однако синоптики также прогнозируют дождь, он будет идти в Ростовской области всю неделю.

На второй неделе ноября количество осадков сократится, при этом и температура воздуха начнет падать. Всю неделю с 8 по 14 ноября над Ростовской областью будут тучи, максимальная температура воздуха составит +12 градусов.

Во второй половине месяца в донской регион придут холода. По имеющемуся прогнозу синоптиков погода ночью в регионе будет опускаться до +1 градуса, пока не достигнет нуля.

В конце месяца дончан в дневное время суток ожидает температура воздуха, которая не поднимается выше +5 градусов днем. При этом и вторая половина месяца будет пасмурной и дождливой, сообщают синоптики.

В конце октября в Ростове-на-Дону синоптики прогнозировали заморозки.

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