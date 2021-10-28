Защита прав потребителей - на пятерочку!

На Дону названы лучшие из лучших в сфере защиты прав потребителей. Главная цель конкурса – изучение и обобщение положительного опыта работы общественных организаций, СМИ и муниципальных образований региона по вопросам защиты прав потребителей. В профессиональном конкурсе, который проводится ежегодно, участвуют общественники, журналисты и представители общественных приемных муниципалитетов.
В номинации «Лучшая презентация проекта на тему защиты прав потребителей среди муниципальных образований Ростовской области» победу одержала администрация Батайска
Победителем среди НКО стал Межрегиональный союз общественных объединений «Федерация обществ потребителей Южного региона». Президент организации Ирина Дмитриченко поблагодарила жюри конкурса за оказанную высокую оценку и заверила, что не будет сбавлять заданный темп работы в сфере защиты прав потребителей.
Первое место среди СМИ получила Радиостанция ФМ-на Дону. Приз забрала радиоведущая Инна Билан. Она уже не первый год участвует в конкурсе, но первое место получила впервые. Жюри оценили ее эфир, посвященный предотвращению распространения коронавирусной инфекции на объектах потребительского рынка.
Подводя итоги ежегодного конкурса, заместитель директора Департамента потребительского рынка Ростовской области Татьяна Савицкая, поблагодарила всех участников за вклад в защиту прав потребителей. Слаженная работа власти, журналистов и общественников позволила области добиться высоких результатов в рейтинге регионов России по уровню защищенности потребителей, составленный в Объединении потребителей России (ОПР). Ростовская область заняла второе место. Данный результат является самым высоким для донского региона. В топ-3 последнего рейтинга вошли также Башкортостан и Татарстан. В ОПР отметили, что рейтинг рассчитывается по уникальной методике, позволяющей объективно сформировать оценку общего уровня защищенности прав граждан в сфере потребительского рынка. Каждый субъект исследовался по 161 показателю, которые объединялись в 21 параметр.
О том, что на Дону растет уровень грамотности в области защиты прав потребителя, говорят и опросы, проводимые областным департаментом потребительского рынка. В каждом муниципалитете области действует общественная приемная. Там люди могут получить бесплатную юридическую помощь и консультации, что с одной стороны, позволяет им экономить свои ресурсы на защиту законных прав потребителя, а с другой - повышать уровень юридической грамотности.