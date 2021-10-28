Защита прав потребителей - на пятерочку!

О том, что на Дону растет уровень грамотности в области защиты прав потребителя, говорят и опросы, проводимые областным департаментом потребительского рынка. В каждом муниципалитете области действует общественная приемная. Там люди могут получить бесплатную юридическую помощь и консультации, что с одной стороны, позволяет им экономить свои ресурсы на защиту законных прав потребителя, а с другой - повышать уровень юридической грамотности.