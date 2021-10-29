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Posted 29 октября 2021, 13:31

Published 29 октября 2021, 13:31

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Банда в Ростове-на-Дону совершила более 1 тыс киберпреступлений на 150 млн рублей

29 октября 2021, 13:31
В Ростовской области задержали троих человек, которые успели совершить более тысячи преступлений, сообщили в региональном УМВД.

В целом преступная структура была разделена на группы, каждая из которых выполняла свою функцию. Так, из колл-центра преступники совершали звонки, представлялись сотрудниками банка и заявляли о сомнительных операциях, после чего вымогали средства.

Еще две группы занимались переводом похищенных денег, в том числе при помощи криптовалюты. Соучастники получали часть дохода.

«Установили четверых участников группы, задержали троих подозреваемых в возрасте от 28 до 62 лет. Предварительный размер ущерба составляет 150 миллионов рублей», — прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что задержанных заключили под стражу. Еще одного фигуранта объявили в розыск.

Ранее попытка защититься от мошенников обошлась ростовчанину в 4,3 млн рублей.

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