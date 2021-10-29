Банда в Ростове-на-Дону совершила более 1 тыс киберпреступлений на 150 млн рублей

Posted 29 октября 2021, 13:31
Published 29 октября 2021, 13:31
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В целом преступная структура была разделена на группы, каждая из которых выполняла свою функцию. Так, из колл-центра преступники совершали звонки, представлялись сотрудниками банка и заявляли о сомнительных операциях, после чего вымогали средства.
Еще две группы занимались переводом похищенных денег, в том числе при помощи криптовалюты. Соучастники получали часть дохода.
«Установили четверых участников группы, задержали троих подозреваемых в возрасте от 28 до 62 лет. Предварительный размер ущерба составляет 150 миллионов рублей», — прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что задержанных заключили под стражу. Еще одного фигуранта объявили в розыск.
Ранее попытка защититься от мошенников обошлась ростовчанину в 4,3 млн рублей.