Дети чуть не провалились в неизвестные катакомбы под школой № 1 в Новочеркасске

В Новочеркасске Ростовской области под территорией школы № 1 обнаружили катакомбы, сообщили в городской администрации.

Во внутреннем дворе школы проводили урок физкультуры и учитель заметила провал на асфальте. Она заглянула внутрь и увидела большое пространство. Детей сразу же увели, а эту территорию огородили. В пятницу, 29 октября, приехали подрядчики, чтобы провести ремонт. Рабочие начали снимать асфальт и увидели помещения с дверьми и коридором. На стенах есть надписи: фамилии, имена, даты — 1942 и 1927. Вход в одну из комнат оказался заварен, что находится внутри — неизвестно. Теперь предстоит понять, являются ли катакомбы исторической ценностью. Напомним, что здание школы построили в 1908 году. Ранее в Ростове-на-Дону автомобиль с детьми провалился в яму на дороге.