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Posted 29 октября 2021, 13:08

Published 29 октября 2021, 13:08

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Дети чуть не провалились в неизвестные катакомбы под школой № 1 в Новочеркасске

29 октября 2021, 13:08
В Новочеркасске Ростовской области под территорией школы № 1 обнаружили катакомбы, сообщили в городской администрации.

Во внутреннем дворе школы проводили урок физкультуры и учитель заметила провал на асфальте. Она заглянула внутрь и увидела большое пространство.

Детей сразу же увели, а эту территорию огородили. В пятницу, 29 октября, приехали подрядчики, чтобы провести ремонт.

Рабочие начали снимать асфальт и увидели помещения с дверьми и коридором. На стенах есть надписи: фамилии, имена, даты — 1942 и 1927.

Вход в одну из комнат оказался заварен, что находится внутри — неизвестно. Теперь предстоит понять, являются ли катакомбы исторической ценностью.

Напомним, что здание школы построили в 1908 году.

Ранее в Ростове-на-Дону автомобиль с детьми провалился в яму на дороге.

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