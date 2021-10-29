Дети чуть не провалились в неизвестные катакомбы под школой № 1 в Новочеркасске

Posted 29 октября 2021, 13:08
Published 29 октября 2021, 13:08
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Во внутреннем дворе школы проводили урок физкультуры и учитель заметила провал на асфальте. Она заглянула внутрь и увидела большое пространство.
Детей сразу же увели, а эту территорию огородили. В пятницу, 29 октября, приехали подрядчики, чтобы провести ремонт.
Рабочие начали снимать асфальт и увидели помещения с дверьми и коридором. На стенах есть надписи: фамилии, имена, даты — 1942 и 1927.
Вход в одну из комнат оказался заварен, что находится внутри — неизвестно. Теперь предстоит понять, являются ли катакомбы исторической ценностью.
Напомним, что здание школы построили в 1908 году.
Ранее в Ростове-на-Дону автомобиль с детьми провалился в яму на дороге.