Гособвинение требует посадить бывшего главного архитектора Ростова Илюгина на 4 года

Posted 29 октября 2021, 07:14
Published 29 октября 2021, 07:14
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
По информации следствия, в 2014 году фигурант незаконно выдавал разрешения на строительство. После этого было возбуждено уголовное дело.
Суд оправдал Илюгина, но прокуратура опротестовала, из-за чего дело снова отправили на рассмотрение. Сам бывший архитектор вину не признает.
Теперь прокурор потребовал для него четыре года заключения в колонии общего режима.
До этого Роман Илюгин записал трэк вместе с известными рэперами Василием Вакуленко (Бастой) и Рем Дитой.