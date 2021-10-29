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Posted 29 октября 2021, 07:14

Published 29 октября 2021, 07:14

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Гособвинение требует посадить бывшего главного архитектора Ростова Илюгина на 4 года

29 октября 2021, 07:14
Прокурор затребовал четыре года колонии для бывшего главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина, которому вменяют превышение полномочий, пишет «КоммерсантЪ-Юг».

По информации следствия, в 2014 году фигурант незаконно выдавал разрешения на строительство. После этого было возбуждено уголовное дело.

Суд оправдал Илюгина, но прокуратура опротестовала, из-за чего дело снова отправили на рассмотрение. Сам бывший архитектор вину не признает.

Теперь прокурор потребовал для него четыре года заключения в колонии общего режима.

До этого Роман Илюгин записал трэк вместе с известными рэперами Василием Вакуленко (Бастой) и Рем Дитой.

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