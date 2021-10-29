Покусились на святое: шаурма в Ростове резко подорожала

Дорого и вкусно
Если еще лет десять назад центром шаурмы считался район ЦГБ, то сегодня это восточное блюдо готовят буквально на каждом углу - от непримечательных ларьков до фешенебельных ресторанов. Вкушать ее не стесняются ни обычные жители города, ни звезды. Рэпер Баста, неоднократно был замечен с шаурмой во время своего пребывания на родине. Каждый найдет по вкусу - с капустой или без нее, с курицей или бараниной, рыбную или с олениной и брусникой. Цены в заведениях общепита на фастфуд также начинаются от 120 рублей и могут переваливать за тысячу рублей.
Чтобы понять, из чего складывается стоимость одного из самых популярных у ростовчан блюд, мы решили посчитать во сколько обойдется жителям региона шаурма в домашних условиях.
Для ее приготовления мы использовали рецепт домашней шаурмы с курицей, на одну порцию которого понадобится 100 граммов лаваша, 260 граммов куриного мяса, 200 граммов капусты, по 100 граммов свежих томатов и огурцов, 50 граммов зелени, и по 30 граммов кетчупа и майонеза.
Таким образом средняя стоимость шаурмы в Ростовской области, исходя из данных о ценах на продукты Росстата, составляет 108,48 рубля.
При средней номинальной заработной плате региона в 37822 рубля среднестатистический житель Ростовской области может себе позволить съедать 11 порций шаурмы в день, с учетом того, что он больше ни на что не будет тратиться.
Круто завернули
За год такая шаурма с курицей в лаваше в Ростовской области подорожала на 13%. На цену конкретного блюда повлияло ускорение продовольственной инфляции. За год мясо кур подорожало 20% и стало стоить 156,16 рубля за килограмм. Килограмм капусты стал стоить дороже на 76% до 41,26 рубля, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 14% до 74,21 рубля за килограмм.
Выросли цены на майонез (+24%) и на кетчуп (+8%) до 240,68 и 220,5 рубля за килограмм.
А стоимость огурцов и помидоров снизилась. Огурцы за год стали дешевле на 10% (62,39 рубля за килограмм), а помидоры - на 1,4% (59,84 рубля за килограмм).
Для сравнения стоимость домашней шаурмы в среднем по России составила 119 рублей, что также на 13% больше, чем в 2020 году.
Столица шаурмы
Самая дорогая шаурма, приготовленная в домашних условиях, оказалась в Ростове-на-Дону. Стоимость ингредиентов на одну порцию здесь составила в общей сложности 112,5 рубля. При этом за год любимое блюдо ростовчан подорожало на 12%.
Чуть больше повезло жителям Шахт, где домашняя шаурма обходится в среднем 110 рублей. Еще дешевле оказалось это блюдо с лавашом в Таганроге и Волгодонске - 103,89 и 103,19 рубля соответственно.
Ну а самую дешевую шаурму можно приготовить в Миллерово - всего за 100 рублей и 33 копейки. Средняя зарплата при этом в городе составила 36284 рубля, на эти деньги можно готовить 12 порций шаурмы в день.