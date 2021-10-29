Покусились на святое: шаурма в Ростове резко подорожала

Если еще лет десять назад центром шаурмы считался район ЦГБ, то сегодня это восточное блюдо готовят буквально на каждом углу - от непримечательных ларьков до фешенебельных ресторанов. Вкушать ее не стесняются ни обычные жители города, ни звезды. Рэпер Баста, неоднократно был замечен с шаурмой во время своего пребывания на родине. Каждый найдет по вкусу - с капустой или без нее, с курицей или бараниной, рыбную или с олениной и брусникой. Цены в заведениях общепита на фастфуд также начинаются от 120 рублей и могут переваливать за тысячу рублей.