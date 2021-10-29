Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил о долгах клуба на 1 млрд рублей

По сообщению Арташеса Арутюнянца, с 2017 года расходы команды достигли 12 миллиардов рублей, 2,4 из которых приходились на налоги. Тогда правительство региона в виде грантов выделило клубу эту же сумму. Президент клуба заявил, что планирует вывести «Ростов» на самоокупаемость, усиливая его коммерческую составляющую.