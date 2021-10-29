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Posted 29 октября 2021, 14:01

Published 29 октября 2021, 14:01

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил о долгах клуба на 1 млрд рублей

29 октября 2021, 14:01
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц признал, что у клуба имеются финансовые проблемы и рассказал о доходах и расходах команды.

Как сообщил Арташес Арутюнянц, когда компания «Лернако» стала акционером «Ростова», долги компании были более 3 миллиардов рублей, а в течение нескольких лет эту сумма сократилась до 1 миллиарда.

Он рассказал, что большие проблемы доставляют операционные задолженности и кассовые разрывы, образование которых складывает из-за блокировки счетов по судебным искам, ограничениям в связи с коронавирусом и общего заработка клуба.

Президент клуба рассказал, что из-за ограничений по посещаемости матчей, финансовое благополучие «Ростова» сильно ухудшилось. По его словам, раньше деньгами, вырученными за проданные билеты, получалось платить за аренду стадиона, также их направляли и на зарплату персонала.

По сообщению Арташеса Арутюнянца, с 2017 года расходы команды достигли 12 миллиардов рублей, 2,4 из которых приходились на налоги. Тогда правительство региона в виде грантов выделило клубу эту же сумму. Президент клуба заявил, что планирует вывести «Ростов» на самоокупаемость, усиливая его коммерческую составляющую.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб не смог расплатиться за еду для своих VIP- болельщиков. Тогда иск на «Ростов» подал предприниматель Константин Кириллов, требуя с клуба 6,5 миллионов рублей.

Позже стало известно, что ФК «Ростов» задолжал 3 миллиона рублей за гостиницу в Новороссийске.

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