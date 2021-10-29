В Ростове-на-Дону сократят количество транспорта во время нерабочих дней до 7 ноября

Posted 29 октября 2021, 07:00
Published 29 октября 2021, 07:00
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
В период длинных выходных, которые начнутся с 30 октября и продлятся до 8 ноября, автобусы и любой другой вид общественного транспорта будет работать по расписанию выходных дней.
Подобные изменения графика связаны с введением нерабочих дней, из-за которых пассажиропоток значительно сократится, и автопарки будут нести убытки, если будут осуществлять маршруты согласно графику будней.
Ранее перевозчики Ростова-на-Дону добились повышения тарифов на проезд, однако не смогли увеличить стоимость пассажироперевозок до 45 рублей за человека, как изначально планировали.