В Ростове-на-Дону сократят количество транспорта во время нерабочих дней до 7 ноября

В Ростове-на-Дону общественный транспорт будет осуществлять перевозку пассажиров, согласно расписанию выходных дней, об этом объявили в администрации города.

В период длинных выходных, которые начнутся с 30 октября и продлятся до 8 ноября, автобусы и любой другой вид общественного транспорта будет работать по расписанию выходных дней. Подобные изменения графика связаны с введением нерабочих дней, из-за которых пассажиропоток значительно сократится, и автопарки будут нести убытки, если будут осуществлять маршруты согласно графику будней. Ранее перевозчики Ростова-на-Дону добились повышения тарифов на проезд, однако не смогли увеличить стоимость пассажироперевозок до 45 рублей за человека, как изначально планировали. Материалы по теме Прокурор Ростова Фрикель раскритиковал плохую работу транспорта в вечернее время Стоимость проезда в общественном транспорте Ростова вырастет до 32 рублей в ноябре