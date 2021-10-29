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Posted 29 октября 2021, 07:00

Published 29 октября 2021, 07:00

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

В Ростове-на-Дону сократят количество транспорта во время нерабочих дней до 7 ноября

29 октября 2021, 07:00
В Ростове-на-Дону общественный транспорт будет осуществлять перевозку пассажиров, согласно расписанию выходных дней, об этом объявили в администрации города.

В период длинных выходных, которые начнутся с 30 октября и продлятся до 8 ноября, автобусы и любой другой вид общественного транспорта будет работать по расписанию выходных дней.

Подобные изменения графика связаны с введением нерабочих дней, из-за которых пассажиропоток значительно сократится, и автопарки будут нести убытки, если будут осуществлять маршруты согласно графику будней.

Ранее перевозчики Ростова-на-Дону добились повышения тарифов на проезд, однако не смогли увеличить стоимость пассажироперевозок до 45 рублей за человека, как изначально планировали.

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#Общество#Новости
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