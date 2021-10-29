В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 33 человека

В Ростовской области за весь период эпидемии от коронавируса погибли уже более 7,67 тысяч человек. К пятнице, 29 октября, в Ростовской области зарегистрировали еще 33 летальных исхода. Среди погибших числятся 22 женщины от 58 до 93 лет, а также 11 мужчин от 56 до 89 лет. Все они имели хронические заболевания систем внутренних органов.