В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 33 человека

Posted 29 октября 2021, 09:30
Published 29 октября 2021, 09:30
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
В Ростовской области за весь период эпидемии от коронавируса погибли уже более 7,67 тысяч человек. К пятнице, 29 октября, в Ростовской области зарегистрировали еще 33 летальных исхода. Среди погибших числятся 22 женщины от 58 до 93 лет, а также 11 мужчин от 56 до 89 лет. Все они имели хронические заболевания систем внутренних органов.
Кроме того власти Ростовской области объявили, что за минувшие сутки выявили еще 620 зараженных. Таким образом, число заболевших за весь период пандемии составило более 154,8 тысячи человек.
При этом в регионе полный цикл процедур по вакцинации прошли уже более 1,59 миллиона местных жителей.
Ранее в Ростовской области власти сообщили, что никто не собирается закрывать аптеки во время тотального локдауна.