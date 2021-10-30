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Posted 30 октября 2021, 16:31

Published 30 октября 2021, 16:31

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Катакомбы обнаружили в школьном дворе Новочеркасска 29 октября 2021 года

30 октября 2021, 16:31
В Новочеркасске под территорией школы № 1 оказались катакомбы с несколькими помещениями, сообщили в городской администрации.

В начале октября на улице проводили урок физкультуры и учитель заметил провал асфальта. Детей сразу завели в здание, а рядом поставили ограждения в целях безопасности.

Ремонт решили провести 29 октября и вызвали рабочих, которые начали снимать асфальт. Под ним оказались катакомбы, которые состоят из нескольких помещений с дверьми.

Отмечается, что комнаты соединены коридором. На стенах нашли надписи, которым уже практически 100 лет.

Одна из дверей сейчас закрыта, что внутри - пока остается загадкой.

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