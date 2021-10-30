Катакомбы обнаружили в школьном дворе Новочеркасска 29 октября 2021 года

Posted 30 октября 2021, 16:31
Published 30 октября 2021, 16:31
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В начале октября на улице проводили урок физкультуры и учитель заметил провал асфальта. Детей сразу завели в здание, а рядом поставили ограждения в целях безопасности.
Ремонт решили провести 29 октября и вызвали рабочих, которые начали снимать асфальт. Под ним оказались катакомбы, которые состоят из нескольких помещений с дверьми.
Отмечается, что комнаты соединены коридором. На стенах нашли надписи, которым уже практически 100 лет.
Одна из дверей сейчас закрыта, что внутри - пока остается загадкой.