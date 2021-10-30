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Posted 30 октября 2021, 09:15

Published 30 октября 2021, 09:15

Modified 1 октября, 13:42

Updated 1 октября, 13:42

Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону откроют после реконструкции в ноябре 2021 года

30 октября 2021, 09:15
В Ростове-на-Дону реконструкция моста на улице Малиновского завершится в ноябре, пишет 1Rnd со ссылкой на региональный Минтранс.

Согласно последним данным, полноценно движение будет открыто в ноябре. Хотя в контракте указан срок 23 декабря.

«Все зависит от погодных условий, чем они лучше, тем быстрее получится завершить работы. Для автомобилистов будут доступны шесть полос для движения», — уточнили в министерстве.

Сейчас проехать можно только по восточной части путепровода. Вдоль дороги сделают шумозащитные экраны.

Напомним, что мост для проведения работ закрыли 4 января.

Ранее ФАС выявила сговор при реконструкции путепровода на Малиновского.

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