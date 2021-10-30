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Posted 30 октября 2021, 04:06

Published 30 октября 2021, 04:06

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Почти два года ушло на ремонт поврежденного ветром «Дома со шпилем» в Новочеркасске

30 октября 2021, 04:06
В Новочеркасске восстановили шпиль на крыше дома на улице Московской, 67/2, который сорвал ветер, сообщили в городской администрации.

Происшествие случилось еще в начале 2020 года, когда сильный ветер снес шпиль. На восстановление исторического облика ушло почти два года.

Местный бизнесмен восстановил шпиль еще в 2020 году. Однако тогда установить его не получилось.

После этого шла бумажная работа и после получения разрешений начался монтаж. На это потребовалось три дня.

«При помощи крана шпиль поставили на место. Теперь предстоит обварить, опилить, покрасить, сделать вентиляцию и громоотвод», — сказано в сообщении.

#Общество#Новости
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