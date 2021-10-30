Почти два года ушло на ремонт поврежденного ветром «Дома со шпилем» в Новочеркасске

В Новочеркасске восстановили шпиль на крыше дома на улице Московской, 67/2, который сорвал ветер, сообщили в городской администрации.

Происшествие случилось еще в начале 2020 года, когда сильный ветер снес шпиль. На восстановление исторического облика ушло почти два года. Местный бизнесмен восстановил шпиль еще в 2020 году. Однако тогда установить его не получилось. После этого шла бумажная работа и после получения разрешений начался монтаж. На это потребовалось три дня. «При помощи крана шпиль поставили на место. Теперь предстоит обварить, опилить, покрасить, сделать вентиляцию и громоотвод», — сказано в сообщении.