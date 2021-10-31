Привилегии для привитых и локдаун, который всех уравнял, в итогах недели Ростова

Инфекционисты и медики из Ростова-на-Дону и Москвы обсудили возможность введения привилегий для вакцинированных от коронавируса граждан. Как сообщили медики, введенный в Ростовской области локдаун будет способствовать предотвращению распространения ковида только в том случае, если жители региона будут соблюдать все необходимые требования. По сообщению инфекциониста Ирины Хоменко, как только появилась информация о локдауне, продажи билетов в Турцию и Краснодарский край выросли в два с половиной раза.