Привилегии для привитых и локдаун, который всех уравнял, в итогах недели Ростова

Posted 31 октября 2021, 16:48
Published 31 октября 2021, 16:48
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Ковидное неравенство
Инфекционисты и медики из Ростова-на-Дону и Москвы обсудили возможность введения привилегий для вакцинированных от коронавируса граждан. Как сообщили медики, введенный в Ростовской области локдаун будет способствовать предотвращению распространения ковида только в том случае, если жители региона будут соблюдать все необходимые требования. По сообщению инфекциониста Ирины Хоменко, как только появилась информация о локдауне, продажи билетов в Турцию и Краснодарский край выросли в два с половиной раза.
Однако, по мнению врачей, одних антиковидных мер мало. Важно также запретить работу санаториев, домов отдыха, а также закрыть полеты в разные страны и прекратить поездки на побережье Черного моря.
Как сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи при Минздраве России Александр Гинцбург, после введения в Москве QR-кодов, количество вакцинированных людей резко увеличилось. Он добавил, что в борьбе с коронавирусом первое, что необходимо сделать — резко повысить количество вакцинированных. И второе: нужно для вакцинированных предоставить привилегии в местах массового скопления людей.
Предъявите пропуск
В Ростове-на-Дону из-за введенных ограничений для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, закрыли аптеки и супермаркеты, расположенные в торговых центрах.
Теперь человек, не имеющий QR-код или справку о перенесенной болезни, не сможет пройти в аптеку или магазин уже с 28 октября.
При этом в городе есть микрорайон, в котором единственный гипермаркет «Магнит» расположен в торговом центре.
Шанс на выживание
Ростовчанам рассказали, какие именно магазины будут работать в ТЦ Ростова-на-Дону в период локдауна. После введения жесткого локдауна, торговые центры Ростовской области полностью закрыли для людей, не имеющих QR-коды или справки и перенесенной инфекции.
ТРК «Горизонт» в своем Instagram опубликовал список тех магазинов, которые, несмотря на локдаун, продолжат свою работу. Однако полностью свою работу приостановил кинотеатр, и фитнес-клуб, находящиеся в торговом центре.
Согласно списку, магазины одежды будут работать только на выдаче онлайн-заказов. Обувь, косметику, технику, товары для дома и хобби посетители также смогут получить только предварительно оформив покупку в формате онлайн. Магазины спортивных товаров, операторов связи, ювелирных изделий будут работать в обычном режиме.