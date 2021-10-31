Ростовчанки из-за пандемии коронавируса все чаще хотят рожать на дому

«О домашних родах я узнала, когда мне было около 20 лет. Рожать дома я не боялась, у меня был больший страх попасть в роддом. А дома у меня была поддержка мужа, и также я договорилась о том, что приедет опытная акушерка, которая может что-то подсказать и оказать необходимую помощь. Но я все равно понимала, что вся ответственность лежит на мне. У меня было два пути. На всякий случай я договорилась и с врачом в роддоме, чтобы поехать рожать туда, если что-то пойдет не так», — вспоминает Доспалова.