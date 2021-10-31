Ростовчанки из-за пандемии коронавируса все чаще хотят рожать на дому

Posted 31 октября 2021, 17:30
Published 31 октября 2021, 17:30
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
Новая реальность
Коронавирусная инфекция привнесла в жизнь человечества очень много изменений. Теперь для студентов, школьников и работающих людей не в новинку удаленка. Но помимо учебы и работы, коронавирус повлиял и на другие сферы жизни людей.
Врачам приходится работать в несколько раз больше. Менее чем за месяц в Ростовской области резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Статистика показывает, что сейчас ежедневно фиксируется более 600 случаев заражения COVID-19.
Помимо прочего, в регионе на базе медицинских учреждений открывают новые ковидные госпитали. Например, октябре 2021 года новый ковидный госпиталь появился и в роддоме в городе Шахты. Тогда сообщалось, что два родильных отделения были отданы для лечения пациентов, больных коронавирусом. С 25 октября в отделении организовали 100 ковидных коек, их число планируют увеличить до 200.
Тогда в медучреждении рассказали, что беременных женщин будут отправлять в Новочеркасск, а если случай будет более сложный и тяжелый, у беременной примут роды в Перинатальном центре Ростова-на-Дону. Однако многие беременные женщины на фоне обостренной ситуации с коронавирусом и вовсе отказываются от родов в специализированном учреждении и выбирают домашние роды.
Мнение врача
По словам ростовского врача-акушера Евгении Хачатрян, в условиях распространения коронавируса, количество рожениц, выбирающих роды дома, увеличилось.
«Если посмотреть на ту ситуацию, которая складывалась пять лет назад, заметно, что количество таких рожениц увеличилось примерно на 20%. Однако, 80% женщин продолжают выбирать роды в медучреждении. Так эту ситуацию вижу я, официальной статистики нет», — сказала Евгения Хачатарян.
По словам врача, многие женщины отказываются от родов в медицинском учреждении из-за нескольких причин. Так, многие не соглашаются делать ПЦР-тест перед родами или рожать в медицинских масках. Некоторых тревожит и факт того, что при родах чаще всего не может присутствовать близкий человек, например, отец ребенка.
Евгения Хачатарян также рассказала, что причиной, по которой женщины отказываются от родов в медучреждениях, может стать не только коронавирус. Она отметила, что наиболее часто роды дома выбирают те женщины, которые вынашивают уже не первого ребенка.
«Некоторые сталкиваются с так называемой медицинской агрессией. Есть девушки, которые выделяют отсутствие чуткости со стороны врачей, многие недовольны медицинским вмешательством при родах, которое, по мнению самих женщин, было необязательным. Чаще всего, большинство женщин, выбирающие роды дома, отталкиваются именно от негативного опыта первых родов в медучреждении», — отмечает Евгения Хачатарян.
Риски и цены
При этом, врач сообщила, что, принимая решение рожать дома, женщина берет ответственность на себя за свое здоровье и здоровье ребенка. Именно поэтому рекомендуется тщательно готовиться к рождению малыша. Сейчас в Ростове-на-Дону немало акушеров, готовых помочь в подготовке к родам. Минимальная цена курса подготовки для беременных начинается от восьми тысяч рублей, максимальная цена достигает 15 тысяч рублей. При этом за сопровождение в родах придется заплатить отдельно - от 18 до 35 тысяч рублей.
Жительница Ростова-на-Дону Ева Доспалова (имя изменено) родила дома в 2012 году. По ее словам, решение о родах дома было принято сразу. Во время беременности Ева приступила к изучению этой темы, искала в Ростове акушеров и женщин, у которых уже имеется подобный опыт. Помимо множества прочитанных книг и просмотренных фильмов, Ева посещала и женскую консультацию. Родила женщина в 30 лет, это была ее первая беременность.
«О домашних родах я узнала, когда мне было около 20 лет. Рожать дома я не боялась, у меня был больший страх попасть в роддом. А дома у меня была поддержка мужа, и также я договорилась о том, что приедет опытная акушерка, которая может что-то подсказать и оказать необходимую помощь. Но я все равно понимала, что вся ответственность лежит на мне. У меня было два пути. На всякий случай я договорилась и с врачом в роддоме, чтобы поехать рожать туда, если что-то пойдет не так», — вспоминает Доспалова.
И действительно, не зависимо от места, в котором проходят роды, есть определенные риски. Евгения Хачатарян рассказала о некоторых ситуациях, в случае которых требуется незамедлительная госпитализация. Так, срочно ехать в роддом необходимо будет в случае большой потери крови во время первых схваток, или же если околоплодные воды имеют коричневый цвет. По словам врача, в таких ситуациях возможна отслойка плаценты или же гипоксия ребенка.
«Вот эти два показателя очень важны, потому что вероятнее всего, девушке требуется кесарево сечение. Если этого нет, а схватки идут спокойно, женщина может продолжать рожать дома», — сказала Евгения Хачатарян.
Документы и рекомендации
Для определения таких критических случаев и для оказания общей помощи в родах, врач рекомендует в обязательном порядке искать акушерку, которая будет рядом в течение всего процесса. Не менее важным по словам Евгении, является и сдача анализов, а также прохождение УЗИ в период самой беременности. Наиболее актуальны эти рекомендации для тех девушек, которые рожают впервые.
Для получения свидетельства о рождении, родителю необходимо прийти в отделение ЗАГС вместе со свидетелем, который сможет подтвердить факт рождения младенца. После чего родитель должен будет написать необходимое заявление, а позже ему выдадут свидетельство о рождении.
Самым главным советом для рожениц, который дали и Ева Доспалова, и Евгения Хачатарян стало расслабление. По мнению женщин, в ходе родов, как бы это тяжело не было, важно расслабиться. Это стимулирует выработку гормона окситоцина, от которого напрямую зависит активность родов.