Ростовские рестораторы назвали антиковидные меры бездумными и потребовали компенсации

«Учитывая, что все будет закрыто и нам неделю назад дали возможность работать с 6.00 до 21.00 мы благополучно закупили продукты на неделю, чтобы хоть как-то и кого-то радовать, потому что остальные уехали в Краснодарский край и Крым. Почему вы так не рачительны? Почему все за чужой счёт?», — пишет Карина Шатворян.