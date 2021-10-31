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Posted 31 октября 2021, 17:59

Published 31 октября 2021, 17:59

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Ростовские рестораторы назвали антиковидные меры бездумными и потребовали компенсации

31 октября 2021, 17:59
В Ростове-на-Дону глава федерации рестораторов и отельеров Ростовской области Карина Шатворян в своем Instagram назвала «беспардонным» введение новых антиковидных мер и потребовала компенсацию.

В своем блоге она назвала действия чиновников «бездумными» и «недальновидными». Напомним, что накануне в Ростовской области объявили новые ограничения, согласно которым все точки общественного питания региона должны прекратить свою работу.

По словам Карины Шатворян, такое решение нужно было принимать неделю назад. Она возмутилась тем, что о нововведениях сообщили в пятницу вечером, за два дня до даты начала действия ограничений.

«Учитывая, что все будет закрыто и нам неделю назад дали возможность работать с 6.00 до 21.00 мы благополучно закупили продукты на неделю, чтобы хоть как-то и кого-то радовать, потому что остальные уехали в Краснодарский край и Крым. Почему вы так не рачительны? Почему все за чужой счёт?», — пишет Карина Шатворян.

Она также обратилась к властям, призывая их обсудить, какие меры поддержки будут предложены донскому бизнесу. Карина Шатворян сообщила, что поддержка ожидается «незамедлительно» в виде снижения налоговых ставок, отмены страховых взносов, возмещения затрат за этот период, выдачу финансовой безвозмездной помощи.

#Общество#Новости
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