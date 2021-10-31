Стали известны города Ростовской области с новыми заболевшими коронавирусом

Posted 31 октября 2021, 09:29
Published 31 октября 2021, 09:29
Modified 18 сентября 2022, 11:52
Updated 18 сентября 2022, 11:52
Заболевшие проживают в Ростове, Батайске, Донецке, Гуково и Каменске-Шахтинском. Есть пациенты в Багаевском, Боковском, Веселовском, Кагальницком районах.
Всего в области подтвердили 156082 случая заболевания, умерли 7746 человек с коронавирусом. В ковидных госпиталях числятся почти пять тысяч пациентов.
За сутки скончались из-за коронавируса 33 человека, у которых были хронические заболевания.