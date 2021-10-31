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Posted 31 октября 2021, 09:29

Published 31 октября 2021, 09:29

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

Стали известны города Ростовской области с новыми заболевшими коронавирусом

31 октября 2021, 09:29
В 55 городах и районах Ростовской области зарегистрировали 629 случаев заболевания коронавирусом за сутки, сообщили в правительстве региона.

Заболевшие проживают в Ростове, Батайске, Донецке, Гуково и Каменске-Шахтинском. Есть пациенты в Багаевском, Боковском, Веселовском, Кагальницком районах.

Всего в области подтвердили 156082 случая заболевания, умерли 7746 человек с коронавирусом. В ковидных госпиталях числятся почти пять тысяч пациентов.

За сутки скончались из-за коронавируса 33 человека, у которых были хронические заболевания.

Ранее власти Ростовской области заявили об отсутствии дефицита вакцины в октябре 2021 года.

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